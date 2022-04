Milan, salti di gioia per i tifosi: tripla firma, c’è l’annuncio

Ottime notizie per i tifosi del Milan: in attesa del passaggio di proprietà ad Investcorp arrivano tre importanti firme.

Con uno Scudetto ancora tutto da giocarsi e una squadra giustamente focalizzata sull’obiettivo, il Milan guarda anche al fuori campo. La trattativa con Investcorp, fondo arabo che vuole comprare i rossoneri, procede spedita e in molti sono convinti che nei prossimi giorni possano essere compiuti passi decisivi.

I tifosi giustamente sognano. L’ottima gestione finanziaria da parte di Elliott ha portato il club rossonero nuovamente ad alti livelli. Il marchio è sempre appetibile e il bilancio non piange. I più in campo, dopo alcuni anni di mediocrità, i rossoneri sono stabilmente tornati ai vertici.

Il passo successivo, nelle speranze dei tifosi, sarà tornare a competere anche in Europa. Se in Italia ormai il Milan è ormai tornata stabilmente nelle posizioni di vertice, in Champions League i bei tempi rossoneri sono ancora lontani. Ma la strada tracciata sembra essere quella giusta ed anche per questo è probabile che Investcorp decida di non stravolgere l’attuale impianto societario.

Milan, arriva il rinnovo per Maldini, Massara e Moncada

A conferma che dal punto di vista dirigenziale potrebbe esserci grande continuità è arrivata questa mattina la notizia da parte del collega Nicolò Schira del rinnovo per tre membri dello staff dirigenziale dei rossoneri. Si tratta di Paolo Maldini, Ricky Massara e Geoffrey Moncada.

I tre, che avevano il contratto in scadenza a giugno, hanno prolungato il loro accordo fino al 2024. Una scelta che, in attesa del closing con Investcorp, dimostra comunque il tentativo di dare continuità al progetto anche in previsione del cambio di proprietà. Da non sottovalutare inoltre che Paolo Maldini gode anche di ottima immagine nei paesi arabi e la sua permanenza potrebbe essere utilizzata anche come mossa di marketing da parte della nuova proprietà.