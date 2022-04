Milan, l’affare non è chiuso: la rivelazione di mercato spiazza tutti

Rivelazione di mercato che ha del clamoroso. L’affare sembrava ormai chiusa, ma adesso le cose cambiano per il Milan e per Maldini.

Con l’obiettivo Scudetto ancora nel mirino il Milan guarda però anche al mercato estivo in vista della prossima stagione. I rossoneri hanno recentemente rinnovato l’ossatura dirigenziale, con Maldini in testa, ma presto potrebbe esserci un altro rinnovo inaspettato.

Sembrerebbe infatti che Alessio Romagnoli, difensore e capitano dei rossoneri, possa a questo punto clamorosamente rinnovare e restare. L’ex centrale della Roma infatti nelle ultime settimane era dato come molto vicino all’altra squadra della capitale: la Lazio.

Stando però a quanto riporta il collega Gianluca Di Marzio a Sky Sport, l’offerta di contratto da parte del club di Claudio Lotito non avrebbe soddisfatto appieno il calciatore. Si parla infatti di un’offerta inferiore a quanto invece offrirebbe il Milan. A queste condizioni Romagnoli potrebbe quindi decidere di restare e prolungare quindi il suo matrimonio con la squadra rossonera.

Romagnoli, la Lazio non chiude: può restare al Milan

L’indiscrezione avrebbe davvero del clamoroso. L’attuale capitano del Milan nelle ultime settimane sembrava davvero molto vicino alla Lazio. Il suo status di calciatore in scadenza, unito alle necessità di campo dei laziali e alla sicurezza di una maglia da titolare, avevano fatto pensare a molti la fine del suo rapporto con il Milan.

E invece, a quanto pare, le porte per una permanenza di Romagnoli nella Milano rossonera sono ancora aperta. E anzi prendono molta quota. In questa stagione, se si eccettuano le ultime partite e il periodo in cui è stato colpito da Covid-19, Romagnoli ha giocato con discreta continuità, confermandosi uno dei punti fissi del Milan di Stefano Pioli. Il tecnico dal canto suo sarebbe be felice di contare sull’esperienza e sulla conoscenza dello spogliatoio del capitano anche la prossima stagione.