“Ancora con questa storia?”: Napoli-Spalletti, prima la vittoria e poi lo sfogo

Il Napoli di Spalletti stravince contro il Sassuolo al Maradona ma il tecnico non ci sta e si sfoga in diretta: ecco il riferimento al passato

Il Napoli di Luciano Spalletti travolge il Sassuolo con un pesante 6-1. I partenopei tornano così a vincere in casa, andando anche con fermezza contro le critiche ricevute dopo gli ultimi impegni di campionato. Luciano Spalletti, a questo proposito, si è voluto sfogare nel post partita.

Per il Napoli, nei sei gol segnati in totale, sono andati appunto a segno Koulibaly, Osimhen, Lozano, Mertens con una splendida doppietta e Rrahamani. Luciano Spalletti si è perciò detto felice del risultato raggiunto, contro il Sassuolo, gruppo che in questa stagione non è mai stato un avversario scontato da affrontare.

Oltre la contentezza per la vittoria, tuttavia, non è mancato neppure lo sfogo dello stesso Spalletti in diretta a ‘DAZN’. “Vedo malafede nella ricerca di oscurare il risultato della Champions. Del campionato da poter vincere ne ho parlato io. Ma dobbiamo sottolineare che siamo vicini al traguardo Champions. Questo è il grande risultato, perché è la stessa squadra dell’anno precedente. Dietro di noi abbiamo messo squadre importanti”.

In seguito al tracollo contro l’Empoli, nonostante tutto, il futuro di Luciano Spalletti era stato da diversi fronti messo in dubbio per le prossime stagioni. Eppure tra il Napoli e il tecnico non sembra esserci aria di rottura, anzi. A tal proposito, lo sfogo dello stesso Spalletti è arrivato in diretta a ‘DAZN’. “Chi ha dubbi su di me, un giornalista? Quello che non ha idee e tira fuori semolino che dà in pasto a tutti. Ancora si parla di Totti o Icardi? Ancora con questa storia?“.

“Visto che – ha proseguito il tecnico – non hanno qualità su cosa scrivere, vanno a riprendere vecchi episodi inventandosi qualcosa come se si litiga all’interno dello spogliatoio. Il caso Insigne si è gestito da solo, è un campione, una bella persona, avete visto come dava la sveglia alla squadra sul 4-0 chiedendo a tutti di restare concentrati. Questa squadra ha raggiunto un grandissimo risultato, ma ci sarà tempo per parlarne”.