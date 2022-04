Futuro Napoli, De Laurentiis spiazza i tifosi: c’è l’annuncio a sorpresa

Il Napoli e il 6-1 rifilato al Sassuolo: nel sabato pomeriggio del Maradona succede di tutto, c’è anche l’annuncio a sorpresa di De Laurentiis.

Un 6-1 netto e tondo, per rispondere alle critiche e alla crisi di questo aprile. Il Napoli batte un colpo e lo fa nella maniera più netta e potente possibile. Un risultato a valanga, quello degli azzurri, che nel sabato pomeriggio hanno fatto un sol boccone del Sassuolo.

Un 6-1 dove è stato grande protagonista Dries Mertens. Il belga è stato autore di una prestazione maiuscola, oltre che di una doppietta che ha spianato ulteriormente la strada al successo (e alla Champions League) del suo Napoli.

Lo stesso Mertens che potrebbe dire addio agli azzurri in vista della prossima stagione, con un contratto in scadenza al 30 giugno e un rinnovo ancora non del tutto intavolato con Aurelio De Laurentiis.

De Laurentiis spiazza i tifosi del Napoli: c’è l’insolito annuncio sul futuro di Mertens

Rinnovo che, però, potrebbe essere dietro l’angolo per il fenomeno belga. In settimana, l’incontro con il patron del Napoli può rappresentare il primo passo per una permanenza prolungata in azzurro. Un indizio che lo stesso De Laurentiis non ha smentito, ma anzi confermato con un insolito annuncio sui social.

“Per adesso ho fatto un contratto a Ciro Romeo…”: così, con poche parole, il patron dei campani pubblica una foto sul proprio account Twitter. Una foto particolare, dove De Laurentiis abbraccia e stringe a sé Mertens e il suo piccolo Ciro Romeo.

Una foto ed un annuncio a sorpresa, quello di De Laurentiis, che spiazza i tifosi e li fa sognare circa una rinnovata permanenza in azzurro del belga. E in un momento così delicato come questo (dal punto di vista del morale) può essere un piccolo toccasana per la piazza di Napoli.