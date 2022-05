Milan, il mercato si infiamma: è arrivato l’annuncio che i tifosi aspettavano

I tifosi del Milan aspettavano da tempo quest’annuncio sul mercato, che ora si infiamma

Il Milan sta attraversando un periodo incredibile e in queste ultime quattro giornate ha la possibilità di scrivere la storia. Bastano, infatti, 10 punti alla squadra di Stefano Pioli per laurearsi campione d’Italia davanti all’Inter. Ma a prescindere da come finirà la stagione, il club rossonero ha già in mente gli acquisti che dovrà effettuare nella prossima sessione di calciomercato. Tra l’altro, un big come Kessie dirà addio, ma non solo: oltre al centrocampo vanno rinforzati anche gli altri ruolo.

L’esplosione di Kalulu ha dato un po’ di respiro a Pioli dopo l’infortunio di Kjaer. Ma serve un intervento sul mercato per la prossima stagione, soprattutto per fare bene in Champions League e non uscire di nuovo ai gironi. L’obiettivo di Maldini e Massara è quello di affidarsi a profili giovani, ma in grado di fare la differenza: e Sven Botman è considerato uno di questi.

Milan, Botman fa il punto sul futuro

Sven Botman, difensore del Lille, ha parlato ai microfoni de L’Equipe: “C’erano delle offerte lo scorso gennaio, ma c’era anche la Champions da giocare, la mia prima Champions. Credo che torneranno queste offerte. Ultima stagione in Francia? Non ho ancora deciso nulla, se le cose andranno come previsto, allora sì”. Parole forti del difensore centrale, chiaramente riferite alle offerte del Milan, che ora resta un po’ in bilico.

Il Milan, appunto, ha Botman come prima scelta per rinforzare la difesa. Il centrale del Lille vuole finire al meglio la stagione in Ligue 1, e salvo clamorose sorprese, dovrebbe andar via. Paolo Maldini vuole lui per completare il reparto difensivo in attesa di capire quale sarà il futuro di Alessio Romagnoli.