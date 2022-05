Il campione del Mondo torna in panchina: destinazione a sorpresa

I dettagli della destinazione a sorpresa per l’ex campione del Mondo: ecco dove potrebbe andare

Sono tanti gli ex campioni del Mondo che hanno deciso di intraprendere la carriera dell’allenatore. Come per esempio Gennaro Gattuso, che in Serie A ha allenato Milan e Napoli, oltre a una brevissima parentesi a Firenze, e ora è alla ricerca di una squadra. Ma anche Andrea Pirlo, lo scorso anno alla Juventus. Ex giocatori che hanno vinto tantissimo in carriera, e che fino a questo momento non hanno avuto grandissima fortuna. Ma ce n’è un altro in rampa di lancio che vuole finalmente affermarsi come allenatore.

Si tratta di Fabio Cannavaro, reduce da una lunga esperienza in Cina, al Guanghzou Evergrande, e ora desideroso di trovare un buon progetto in Europa. A lungo si è parlato sia di squadre di Serie A, sia di Serie B, con alcune voci anche sulla panchina della Nazionale italiana. Ma le cose sembrano stare diversamente, con Cannavaro che potrebbe ripartire dalla Spagna.

Destinazione a sorpresa per Cannavaro: c’è la Spagna

Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’Espanyol è molto interessato a ingaggiare Fabio Cannavaro come prossimo allenatore. Il presidente del club catalano, Chen Yansheng, cinese, vorrebbe affidare all’ex campione del Mondo l’incarico che attualmente occupa Vicente Moreno. L’allenatore e il direttore sportivo dell’Espanyol, Francisco Rufete, andranno via alla fine di questa stagione.

Yansheng ha grande stima di Cannavaro per le sue esperienze in Cina e ci sarebbero già stati i primi contatti. Sull’ex difensore c’è anche il Toronto, futura squadra di Criscito e Insigne, anche se la voglia di avere la prima esperienza in Europa è tanta. Dalla Spagna, intanto, c’è anche chi parla di accordo già trovato tra le parti. Ma occhio al cambio di proprietà: per il momento, il presidente dell’Espanyol avrebbe rifiutato l’offerta da parte di un gruppo americano che voleva comprare il club.