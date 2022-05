Roma, splendida notizia per il club: l’ufficialità fa esultare i tifosi

L’ufficialità di oggi è un’ottima notizia per il mondo giallorosso: novità importanti in casa Roma

La Roma sta vivendo una buona stagione, nonostante sia fuori dalla lotta Champions. La squadra di Mourinho non è ancora pronta per impensierire seriamente le prime quattro in classifica, anche se il cammino europeo resta positivo fino a questo momento. Giovedì ci sarà la partita con il Leicester, che sarà simile a una finale visto l’1-1 dell’andata e l’addio ai gol in trasferta. Prima, però, c’è da affrontare un Bologna che non ha mollato in campionato.

Il Bologna, nelle ultime partite, ha fermato squadre del calibro come Juventus, Milan, Inter. Addirittura battendo i nerazzurri al Dall’Ara. Questo inevitabilmente impensierisce la Roma nella partita di questa sera. Intanto, i Friedkin stanno mettendo tanti milioni nel club ogni mese e si è arrivati a una cifra molto alta dal loro insediamento, ovvero un anno e mezzo fa.

Roma, i Friedkin immettono altri 10 milioni

Nel mese di aprile 2022, i Friedkin hanno messo altri 10 milioni di euro. In totale, nell’ultimo anno e mezzo, hanno versato circa 360 milioni. Questo per: “sostenere le necessità working capital del Gruppo”. Il comunicato della Roma poi spiega che l’indebitamento è pari a 329,2 milioni di euro, un incremento di 31 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2021. Il giornalista de ‘Il Tempo’, Filippo Biafora, ha poi risposto ad alcuni tifosi spiegando le informazioni nel dettaglio.

I Friedkin, infatti, non sono obbligati a versare soldi per il working capital, scrive Biafora su Twitter: “Si potevano anche abbassare i costi. Per esempio che una volta venduto Dzeko, non prendi Abraham a 7,5 lordi a stagione e 8 di ammortamento”. Insomma, i tifosi del club giallorosso possono star tranquilli, la proprietà vuole rimanere competitiva.