Inter, doccia fredda per Inzaghi: l’infortunio contro l’Udinese gela i tifosi

Mani nei capelli per Simone Inzaghi: il suo bomber per la zona di centrocampo lascia il campo zoppicando. Problemi al ginocchio

Brutte notizie in casa Inter, nonostante la vittoria ottenuta contro l’Udinese. L’episodio è avvenuto negli ultimi minuti di gioco contro i padroni di casa a Udine. Alla Dacia Arena i nerazzurri faticano contro gli uomini di Cioffi che giocano con coraggio la propria gara. Arriva poi anche una tegola pesante per Simone Inzaghi.

Problemi in casa Inter allo scadere della gara contro l’Udinese alla Dacia Arena. A centrocampo fondamentale per i nerazzurri risulta essere (come ha potuto dimostrare in tante occasioni) la presenza di Nicolò Barella. Allo scadere del tempo regolamentare, però, proprio il giocatore è stato costretto a lasciare il campo.

Barella, infatti, si è accasciato a terra e ha dovuto chiedere il cambio. Ivan Perisic stava per essere infatti sostituito con Robin Gosens, ma tutto viene bloccato e al posto di Barella è così dovuto entrare in campo Vecino.

Inter, brutte notizie per Inzaghi: Barella ha problemi al ginocchio e chiede il cambio

Nicolò Barella, alla fine dei tempi regolamentari, in casa dell’Udinese, si accascia a terra e chiede successivamente il campo al suo tecnico. Problemi al ginocchio per il numero 23 nerazzurro. Simone Inzaghi inserisce Vecino al suo, posto ma ora spera che non sia nulla di grave.

L’Inter guadagna così tre punti in classifica e resta in scia dietro il Milan nella corsa Scudetto. La speranza principale, ora come ora e dopo i tre punti ottenuti, è che il gonfiore evidente al ginocchio destro di Barella non si traduca in nulla di grave. Per saperne di più saranno comunque svolti ulteriori e più approfonditi esami strumentali.