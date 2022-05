“Può tornare con la Juve”: Inter, l’annuncio di Inzaghi rovina i piani di Allegri

Inter, l’annuncio di Simone Inzaghi in conferenza stampa rovina i piani di Max Allegri. Un titolare può tornare per la finale di Coppa Italia.

Inter al lavoro per il rush finale di campionato. Simone Inzaghi continua la rincorsa sul Milan di Stefano Pioli, capolista dell’elenco generale di Serie A 2021/2022. L’obiettivo in palio è grandissimo: il secondo scudetto di fila è ancora a portata di mano. Per questo motivo è vietato sbagliare. Lo sa bene il tecnico e lo sanno bene anche i calciatori, concentrati sui prossimi impegni di campionato e alla caccia di punti che potrebbero rivelarsi fondamentali per la vittoria finale.

Domani c’è l’Udinese di Gabriele Cioffi, squadra in forma a cui bisogna prestare attenzione. Un impegno, sulla carta, alla portata in ogni caso. Visto lo strapotere dei nerazzurrri, i tifosi sono molto più preoccupati dai prossimi impegni: l’11 maggio c’è in palio il trofeo della Coppa Italia. Bisognerà, però, battere la Juventus di Massimiliano Allegri per trionfare nel torneo.

Inter, annuncio di Inzaghi su Bastoni

Simone Inzaghi ha presentato la sfida contro l’Udinese. Il tecnico della formazione nerazzurra ha affrontato diversi temi, ma si è soffermato sull’assenza di uno dei suoi calciatori fondamentali. Contro i friulani, infatti, è out Alessandro Bastoni. Il centrale difensivo è ancora alle prese con alcuni problemi fisici che lo terranno fuori nella sfida della Dacia Arena in programma alle ore 18.00.

Di seguito uno stralcio delle dichiarazioni dell’allenatore dell’Inter: “Quando tornerà Alessandro Bastoni. Lavora per tornare contro la Juventus, speriamo di riaverlo per la finale di Coppa Italia. Lui ha avuto un problemino prima della gara contro il Bologna. Pensavamo fosse solo un affaticamento muscolare, invece c’è qualcosina in più. Lo staff medico è al lavoro per farmelo riavere a disposizione contro la Juve”.