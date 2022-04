Occhio Inter, c’è l’annuncio che tutti i tifosi aspettavano: lo svela Inzaghi

L’Inter, dopo la sconfitta subita contro il Bologna, affronterà nella 35^ giornata appena cominciata l’Udinese: c’è l’annuncio di Inzaghi

La 35^ giornata di Serie A è appena cominciata e già sta regalando un calcio ricco di gol con risultati anche molto pesanti. In campo ci sono attualmente Napoli e Sassuolo da un lato, ma anche Cagliari e Verona dall’altro. Domani, alle ore 18.00, l’Inter sarà invece impegnata in trasferta a Udine. Ha parlato così in conferenza stampa Simone Inzaghi.

L’Inter è quindi chiamata a riscattarsi dopo la brutta sconfitta rimediata nel recupero giocato mercoledì sera a Bologna. Contro l’Udinese (che, sempre nel recupero giocato nella giornata di mercoledì, ha vinto contro la Fiorentina per 0-4) alla Dacia Arena vorrà ritrovare fiducia.

In vista dell’impegno della 35^ giornata ha parlato dunque Simone Inzaghi in conferenza stampa. Il tecnico nerazzurro ha riferito i sentimenti provati dal gruppo dopo la brutta battuta d’arresto, facendo riferimento a quanto vissuto a Bologna: “L’umore non era dei migliori, la delusioni era stata forte”. Sul prossimo e imminente impegno, però, Inzaghi ha anche rivelato: “In questi giorni però ho visto un ottimo spirito di gruppo, vuole crederci fino alla fine”.

Inter, la trasferta contro l’Udinese risulta fondamentale: arriva l’annuncio di Inzaghi sulle condizioni di Handanovic

Nel recupero contro il Bologna, Samir Handanovic è stato costretto a fermarsi poco prima del match per un problema fisico. Al suo posto è stato impiegato Radu, che però è stato anche fautore del secondo gol segnato dai rossoblù. In merito, allora, al possibile recupero dello stesso Handanovic, Inzaghi ha riferito: “Ha un problema importante. Questa mattina ha fatto un lavoro parziale. Lavoro dunque personalizzato e non in gruppo. Qualche speranza c’è. Domani vedremo, ci proverà“.

In conferenza, però, hanno incalzato sull’argomento e c’è chi ha chiesto, in caso di forfait, chi giocherà tra gli altri due portieri presenti in rosa. “Sicuramente se Handanovic non ce la dovesse fare, giocherà Radu. Lui ha tutta la mia fiducia. Penso che avrà in ogni caso una carriera importante davanti a lui anche se quest’anno ha giocato pochissimo”.