Inter, svolta a sorpresa: la mossa che cambia il futuro del club

Costretta a pensare al futuro nonostante la corsa Scudetto, l’Inter potrebbe aver cambiato i piani nei confronti di un giocatore.

A quattro giornate dalla fine della Serie A 2021/2022, l’Inter campione d’Italia si trova al 2° posto in classifica, distante 2 punti dal Milan. E il “motivo” di questo distacco, per molti, è la sconfitta rimediata contro il Bologna nel recupero della 20esima giornata. Una gara “maledetta”, che ha visto i nerazzurri rimontati dallo 0-1 al 2-1 anche a causa di un clamoroso errore del portiere Radu nel finale.

L’errore del portiere rumeno, schierato solo a causa dell’indisponibilità di Samir Handanovic, ha sottolineato l’importanza che il titolare riveste ancora nell’Inter nonostante i 38 anni ormai prossimi e il contratto in scadenza a giugno. Un accordo che per molti non sarebbe mai stato rinnovato, considerando l’arrivo ormai certo del camerunese André Onana, ma per il quale invece potrebbero esserci novità.

Inter-Handanovic, si va verso il rinnovo?

Insomma: colpevolizzare Radu è sicuramente un errore, ma allo stesso tempo è importante riconoscere l’importanza di un portiere esperto e carismatico come Handanovic. Che secondo la Gazzetta dello Sport potrebbe presto incontrarsi con la dirigenza per discutere un rinnovo che gli permetterebbe di chiudere con il club con cui ha collezionato oltre 400 presenze dal 2012 a oggi.

Del resto non è un segreto che in questo finale di campionato con lo Scudetto ancora in ballo Simone Inzaghi aspetti notizie sul suo recupero. E che Onana, da quando è tornato a giocare con la maglia dell’Ajax, abbia fornito prestazioni altalenanti. Proprio per permettere al camerunese di ambientarsi con calma e avere un’alternativa di qualità e affidabile, l’Inter potrebbe trovare un nuovo accordo con Handanovic.

Un contratto annuale, forse anche – come riporta la Gazzetta – biennale a seconda di come si concluderà la prossima stagione. Handanovic non si sente al capolinea e vuole ancora un giro di giostra. Forse due. E l’Inter, dopo aver valutato con attenzione la situazione, potrebbe essere pronta a concederglieli.