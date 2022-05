La Juventus vince, ma Allegri si sfoga e piazza la stoccata in diretta

Il tecnico della Juventus Allegri, nonostante la vittoria ottenuta ai danni del Venezia, si è sfogato davanti ai giornalisti: le sue parole.

La prestazione è stata tutt’altro che scintillante (e non sono mancate le polemiche) ma intanto, per la Juventus, oggi sono arrivati altri tre punti fondamentali per blindare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Il vantaggio sulla Lazio quinta è di 10 punti e così i bianconeri, in attesa di chiudere definitivamente la pratica, potranno iniziare a concentrarsi sulla finale di Coppa Italia.

La gara è in programma l’11 maggio e rappresenterà un appuntamento da non fallire per il tecnico Massimiliano Allegri. Il quale, giunto a questo momento della stagione, spera di essere più in alto in classifica e lottare così per il titolo. Alcuni risultati inattesi (sconfitta con l’Inter e pareggio con il Bologna) hanno invece fatto evaporare i progetti di risalita del club, obbligando a rivedere al ribasso le aspettative.

Il trofeo rappresenta quindi un obiettivo da centrare a tutti i costi per lenire le numerose delusioni vissute dall’ambiente. Un concetto condiviso dall’allenatore che, al termine del match vinto ai danni del Venezia, ha commentato la stagione della propria squadra piazzando in diretta un’inattesa stoccata nei confronti dei giornalisti.

Juventus, la stoccata di Allegri dopo il Venezia

Allegri, nell’occasione, si è sfogato esprimendosi in questo modo. “Le scatole girano con me stesso, per arrivare a certe situazioni bisogna fare dei passaggi. Inutile ripetere dell’addio di Ronaldo, abbiamo perso tanti giocatori a livello traumatico e ci ha penalizzato. Riflettendo dopo la partita, se siamo in questa posizione dico che tutto il male non viene per nuocere”.

Secondo il tecnico, l’eventuale passaggio del turno in Champions League avrebbe potuto togliere alla Juventus le forze necessarie per restare tra le prime 4 del campionato. Da qui la decisione di guardare avanti e focalizzarsi sulle “cose positive”. Nell’elenco non può che rientrare Fabio Miretti, autore di un’ottima prestazione. “Ha disputato una bella partita. E’ uno che sa giocare a calcio, per lui è molto più facile, poi è uno che cerca sempre di giocare la palla avanti, questo direi che è un buon segno”.