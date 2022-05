Allegri nel caos, l’episodio fa infuriare tutti: succede in Juventus-Venezia

Vittoria ma altre polemiche social per la Juventus dopo la vittoria ottenuta ai danni del Venezia: nel mirino ancora il tecnico Allegri.

Altri tre punti per consolidare il quarto posto (restando in scia al Napoli terzo) e prepararsi al meglio in vista della finale di Coppa Italia. Seconda vittoria consecutiva in campionato per la Juventus, impostasi oggi sul Venezia grazie alla doppietta firmata da Leonardo Bonucci nel giorno del suo 35esimo compleanno. Una prestazione, quella dei bianconeri, in ogni caso tutt’altro che scintillante.

Merito degli arancioneroverdi, alla prima con Andrea Soncin in panchina al posto dell’esonerato Paolo Zanetti. Gli ospiti infatti, dopo essere stati trafitti nei primi minuti della gara, hanno preso coraggio sfiorando in più occasioni la rete del pareggio. Gol che poi è arrivato al 71esimo, con una conclusione da fuori area di Mattia Aramu (sesto centro stagionale).

A togliere le castagne dal fuoco per Massimiliano Allegri ci ha pensato ancora Bonucci al 76esimo, con un tap-in sotto porta su assist di Danilo. Successo importante ma che non spegne le polemiche e le critiche nei confronto dell’allenatore. Il quale è finito nel mirino della tifoseria per un particolare cambio, andato in scena a poco più di 10 minuti dal termine della partita.

Juventus, polemiche social per il cambio di Allegri

Al 79esimo infatti l’allenatore ha deciso di richiamare in panchina Dusan Vlahovic (autore di una prestazione negativa e priva di particolari spunti) per inserire Giorgio Chiellini, così da blindare la difesa. Una mossa che non è piaciuta a diversi utenti di Twitter tra cui Mario Barzuoli: “Chiellini per Vlahovic. Contro il Venezia in casa. Ancora 3 anni così”. Dello stesso parere Marco Cantarini.

Laconico il commento di Dragan Asanovic. “vedere la Juventus dominata tatticamente anche dal Venezia fa veramente incavolare e mi convince sempre più che puntare su Allegri. sia stato un grande errore. Miretti immenso e pensare che è in rosa da inizio stagione inserirlo solo adesso è un sacrilegio”.