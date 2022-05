Milan, Montella non si trattiene: la sentenza sul club dell’ex allenatore

L’ex tecnico rossonero Vincenzo Montella si è espresso sulla stagione del Milan, favorito nella corsa per lo Scudetto 2021/2022.

A quattro turni dalla fine il Milan di Stefano Pioli si trova davanti a tutti nella corsa per il titolo. La sconfitta dell’Inter nel recupero con il Bologna permette al Diavolo di essere padrone del proprio destino, grazie ai due punti di vantaggio accumulati in 34 giornate, ma ovviamente lo Scudetto è tutt’altro che scontato.

Restano ancora 4 gare da giocare, e ognuna può nascondere un’incognita. Lo sanno bene esperti e addetti ai lavori, lo sa a maggior ragione Stefano Pioli: il suo Milan dovrà stare attento a non sbagliare niente se vorrà concludere la corsa con la vittoria del campionato. Un successo che quasi nessuno si aspettava l’estate scorsa, nonostante l’evidente crescita della squadra rossonera. Anche se un grande ex aveva detto di non sottovalutare il Diavolo.

Parliamo di Vincenzo Montella, sulla panchina rossonera dal 2016 al 2017 e oggi alla guida dell’Adana Demirspor dove gioca Mario Balotelli. Il tecnico campano si è espresso sul finale di stagione in una bella intervista concessa alla Gazzetta dello Sport.

Montella: “Il Milan merita solo applausi”

“Ad agosto pensavo che sarebbero stati tra i protagonisti – afferma a proposito della sua previsione estiva – ma non credevo che adesso sarebbero stati davanti a tutti. Hanno un piccolo ma importante vantaggio, ma tutto è aperto.”

Montella sottolinea infatti che l’Inter “è ancora in corsa, contro il Bologna a tratti ha dominato, ma la testa conta moltissimo in questo finale”. Il Milan, però, ha fatto un miracolo e secondo lui merita applausi a prescindere: “Tra mercato e infortuni ha perso una vera e propria spina dorsale: Donnarumma, Kjaer, Kessie, Calhanoglu, Ibrahimovic. Eppure è primo, i dirigenti e lo staff non hanno sbagliato niente.”

Proprio per questo, per essere riuscito ad andare oltre mille difficoltà restando sempre coerente alla linea tracciata, “il successo del Milan sarebbe straordinario, ma comunque vada andrà applaudito”. Anche perché comunque i piani a lungo termine – tra cui rientra l’arrivo di Botman in difesa – sono molto ambiziosi.

Montella è fiducioso infatti anche riguardo al futuro e all’imminente cambio di proprietà. A chi gli ricorda che ne ha vissuto uno anche lui in rossonero dice che “alcuni sono un vero e proprio salto nel buio, ma non è questo il caso. L’arrivo di Investcorp da quanto leggo porterà soltanto ad alzare l’asticella e ad avere più forza economica. La squadra sarà incentivata ad andare più forte, ed è un bene.”