“Sono certo che…”: Milan, la sentenza gela i tifosi prima della Fiorentina

Il Milan si prepara alla prossima sfida contro la Fiorentina ma intanto arriva l’inattesa sentenza: il tecnico Pioli e i tifosi gelati.

La sconfitta dell’Inter nel recupero della 20^ giornata per mano del Bologna ha rilanciato le ambizioni di gloria del Milan. I rossoneri sono rimasti al primo posto, a +2 sui nerazzurri a 4 partite dal termine del campionato. Conquistare lo scudetto è quindi possibile, ma in queste ultime settimane la squadra di Stefano Pioli dovrà cercare di ridurre al minimo gli errori e sperare, magari, in qualche altro passo falso dei rivali.

Calendario alla mano, il percorso dei nerazzurri appare meno impervio: Udinese, Empoli, Cagliari e Sampdoria. Avversari “soft” rispetto a quelli che attendono la capolista: Fiorentina, Verona, Atalanta e Sassuolo. La corsa verso il titolo, nonostante l’errore commesso da Ionut Radu mercoledì scorso, appare più viva che mai.

​​A pensarla così è il giornalista Giancarlo Padovan il quale, nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di calciomercato.com, ha fatto il punto della situazione spiegando di aspettarsi qualche battuta d’arresto da parte del Milan. “Sono certo che perderà più di due punti in quattro partite”.

Milan, il pensiero di Padovan sulla corsa scudetto

L’opinionista è poi andato andato avanti, motivando il proprio pensiero. “Da dove mi proviene tanta sicurezza? Premesso che nel calcio nessuno è mai sicuro di niente e i pronostici si fanno anche in base alle sensazioni, ritengo l’Inter di gran lunga più forte e più completa del Milan. Mi riferisco all’organico, alla mentalità, all’abitudine a vincere, alla brillantezza atletica, alla facilità nel fare gol. Tutte cose che, a dispetto dei risultatisti, si sono viste anche a Bologna”. Ora resta da vedere quale sarà la risposta da parte dei rossoneri.

I quali, già da qualche giorno, hanno iniziato a riflettere in vista della prossima sessione del mercato. Una finestra che si preannuncia quanto mai intensa, alla luce delle tante operazioni che Paolo Maldini e Frederic Massara intendono concretizzare al fine di potenziare la rosa a disposizione di Pioli. Nel mirino, ad esempio, ci sono Sven Botman e Jonathan David, entrambi in uscita dal Lille. Per il futuro, in ogni caso, c’è tempo. Ora c’è uno scudetto da vincere.