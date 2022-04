“Sotto choc”: Inter, mani nei capelli per Inzaghi e corsa contro il tempo

In salita, per l’Inter, la strada verso lo scudetto dopo la sconfitta patita per mano del Bologna. Clima teso nell’ambiente nerazzurro.

Clima teso in casa Inter dopo la sconfitta patita per mano del Bologna nel recupero della 20^ giornata. Un passo falso inatteso, arrivato a causa di un duplice errore commesso prima da Ivan Perisic (rimessa laterale battuta all’indietro verso il portiere) e poi da Ionut Radu, che anziché spazzare il pallone ha cercato di controllarlo servendo di fatto l’assist perfetto per Nicola Sansone (secondo centro consecutivo per lui).

Una papera, quella commessa dal rumeno, evidente e che rischia di essere decisiva nella corsa verso lo scudetto. L’obiettivo resta alla portata perché il Milan capolista a +2 ha un calendario ostico (Fiorentina, Verona, Atalanta e Sassuolo) rispetto a quello nerazzurro (Udinese, Empoli, Cagliari e Sampdoria) tuttavia Simone Inzaghi non potrà permettersi ulteriori passi falsi.

L’ambiente, come detto, non è certo dei migliori. Radu, come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, si trova ancora “sotto choc” e a poco è servito il sostegno fornito dai compagni nelle ultime ore. Ecco perché lo staff medico sta tentando di rimettere in piedi Samir Handanovic, assente mercoledì per colpa di una contrattura all’addome.

Inter, Handanovic può rientrare con l’Udinese

Ulteriori esami avranno luogo nelle prossime ore, con l’allenatore che auspica di ricevere buone notizie a stretto giro di posta. Nel caso in cui non dovesse farcela, allora è probabile che in campo vada l’ex Crotone Alex Cordaz. Il destino di Radu, infatti, è ormai segnato: a prescindere dall’esito della stagione, infatti, andrà via per fare posto ad André Onana.

Il nigeriano, che sta vivendo un finale di campionato da incubo con la maglia dell’Ajax, sbarcherà a Milano a partire dal primo luglio e nei prossimi mesi contenderà il ruolo di titolare ad Handanovic al quale l’amministratore delegato Beppe Marotta ha offerto il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Ora si aspetta una risposta dello sloveno. Radu, invece, si appresta a vivere le ultime settimane con la maglia nerazzurra.