“Sì, è vero”: Fiorentina-Vlahovic, il retroscena svela il rimpianto sul bomber

La Fiorentina perde la quarta partita consecutiva, terza sconfitta in campionato. Il rimpianto per Vlahovic ora non viene più nascosto

La Fiorentina, contro il Milan, ha perso per la terza volta consecutiva in campionato. A queste sconfitte si aggiunge anche quella registrata in Coppa Italia contro la Juventus. Un momento certamente non positivo per la squadra di Vincenzo Italiano. Nel post partita, allora, lo stesso mister ha rivelato il retroscena su Dusan Vlahovic.

Il 28 gennaio del 2022 Dusan Vlahovic ha dato il suo addio alla Fiorentina e si è trasferito a Torino, tra le file della Juventus. Una perdita per il reparto offensivo viola che si è fatta spesso sentire e che continua a destare qualche malumore.

Vincenzo Italiano ha, in più occasioni, voluto difendere i propri attaccanti e i propri giocatori, facendo leva sul fatto che la squadra è sostanzialmente rimasta la stessa. Quest’oggi, tuttavia, al termine della gara persa contro il Milan, il tecnico non ha più fatto mistero sulla mancanza di gol e, implicitamente, in questo senso su quanto l’addio di Vlahovic abbia in realtà inciso nelle sorti del gruppo.

Milan-Fiorentina, parla Italiano nel post partita: “Si è vero, manca un goleador”. Vlahovic era il bomber della Viola

Vincenzo Italiano, ai microfoni di ‘DAZN’, ha parlato così della gara persa dai suoi a San Siro: “Abbiamo giocato due prestazioni non belle, ma a livello di dinamismo e qualità abbiamo avuto la nostra reazione. Con il Milan, nel primo tempo, l’abbiamo giocata alla pari. Nel secondo abbiamo sofferto di più ma abbiamo avuto una palla gol con Cabral. Paghiamo ogni ingenuità commessa. Potevamo evitare l’errore e la sconfitta”.

Sul problema del gol, che è mancato in troppe occasioni nelle ultime gare disputate (complice anche l’assenza di uno come Vlahovic sotto porta), Italiano ha ammesso: “Si è vero. In questo momento non abbiamo un grandissimo goleador, ci manca. Quindi cerco di ruotare, di affidarmi a tutti gli esterni che ho. Giocano tutti sempre la propria prestazione, ma sotto porta non riusciamo a incidere“.