Roma, doppia beffa dopo il pareggio: ora è ufficiale

Lo stop casalingo della Roma comporta un importante esito della classifica di Serie A. Coinvolte anche Juventus e Napoli.

Il posticipo della trentacinquesima giornata di Serie A tra Roma e Bologna si è concluso con uno scialbo 0 a 0. Poche emozioni con la gara che in realtà si è accesa nel finale con una splendida conclusione di Pellegrini e una traversa colpita da Musa Barrow. Questo risultato è molto importante anche per le sorti della classifica del nostro campionato ed in particolare per Juventus e Napoli.

Con questo pari la Roma perde ogni possibilità di qualificarsi per la prossima Champions League ed in contemporanea Juventus e Napoli hanno la certezza di essere qualificate per la prossima stagione. Notizia fondamentale per le due squadre (e per le milanesi) che grazie a questa qualificazione rimpolpano le proprie casse e danno maggiori certezze alle finanze della società. Inoltre resta aperta la lotta Europa League con i giallorossi impegnati contro Lazio, Fiorentina e Atalanta.

Una stagione particolare per i due club, che, in certi momenti hanno avuto la possibilità di ambire anche a qualcosa di più, ma alla fine arriva comunque l’obiettivo (forse minimo per i bianconeri) prefissato.

Pari della Roma, il Napoli esulta sui social

Pochi minuti dopo il pareggio interno della Roma l’account Twitter del club partenopeo ha pubblicato con orgoglio la notizia della qualificazione alla prossima Champions League. La società di Aurelio De Laurentiis ha inoltre condiviso con orgoglio ricordando che il Napoli è l’unica squadra a partecipare a competizioni europee da ben 13 anni.

Si conclude bene anche la stagione della Juve, che, dopo un avvio difficile, è riuscita a recuperare ed ha raggiunto la qualificazione alla principale coppa europea. Nonostante l’addio di Cristiano Ronaldo e l’avvicendamento tra Pirlo e Allegri il tecnico livornese è riuscito a raggiungere la qualificazione alla Champions.