“Pronto l’esonero”: Serie A, terremoto a tre giornate dalla fine

Il club perde terreno nella lotta salvezza di Serie A e corre perciò ai ripari: l’esperienza del tecnico giunge al capolinea. Le ultime

Il club in Serie A vive con lo spettro della zona retrocessione che crea tanta pressione. Dopo la sconfitta subita in casa contro il Verona, il cammino è diventato ancora più difficile. Per questo motivo il presidente Giulini e la società tutta hanno preso una decisione drastica.

Il Cagliari è sprofondato in casa, sabato 30 aprile, contro il Verona e la sconfitta è costata cara anche allo stesso Walter Mazzarri. Seconda sconfitta, tra l’altro, consecutiva perché i sardi erano reduci da un pesante 0-1 subito contro il Genoa la settimana precedente.

Ora lottare per la salvezza diventa un diktat ma l’impresa si è fatta certamente più complicata. Con 28 punti in classifica (ma con la Salernitana che è a 25 punti e che ha ancora lo scontro diretto con il Venezia da dover recuperare e la gara di questa sera con l’Atalanta da giocare), ora per il Cagliari il rischio di retrocedere in B si fa concreto. La società e il presidente, Tommaso Giulini, corrono così ai ripari.

Cagliari, ultim’ora in Serie A sul futuro di Mazzarri: il club decide per l’esonero, a proseguire il lavoro ci penserà Agostini

Secondo quanto appreso e riferito, allora, da ‘Sky Sport’, il rapporto tra il Cagliari e Walter Mazzarri è giunto al capolinea. Al tecnico sono costate care soprattutto le ultime due sconfitte registrate. Contro il Genoa prima e contro il Verona dopo. Già dopo il ko interno dell’ultima giornata il confronto tra società, squadra e tecnico era stato molto lungo.

Ora però è arrivata anche la decisione definitiva: Mazzarri sarà esonerato (manca solo l’ufficialità). “Pronto l’esonero“, riferisce infatti ‘Sky Sport’. Il paradosso? La squadra non è attualmente nelle ultime tre della classifica quindi, per penale, scatta il rinnovo per Mazzarri e l’esonero prolunga il suo contratto del tecnico fino al 2024. Al suo posto, come unica soluzione sostenibile, guiderà la squadra Alessandro Agostini, attuale allenatore della primavera del club. Missione in vista per il mister che sta per arrivare: tre match per salvare la stagione. Salernitana, Inter e Venezia saranno le ultime possibilità per restare in Serie A.