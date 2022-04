Caos Cagliari, tensione e polemiche: ecco cos’è successo col Verona

Il Cagliari perde un’altra partita e l’incubo retrocessione si fa più concreto: amara delusione per i tifosi che contestano duramente dalla curva

Il Cagliari perde un’altra partita in Serie A. Il Verona non arresta la sua corsa in campionato e non lascia scampo ai sardi. L’incubo retrocessione torna a farsi sentire concretamente e i tifosi non prendono ovviamente bene l’ennesimo risultato amaro.

Il Cagliari non riesce a ritrovare punti neppure quest’oggi contro il Verona. La Salernitana, però, in fondo alla classifica ha ricominciato a correre. Così come non vuole fermarsi il Genoa, che tra pochissimo affronterà la Sampdoria nel derby ligure.

I sostenitori del Cagliari, con la zona retrocessione che si avvicina pericolosamente, non ci stanno e non hanno preso bene il risultato finale della gara. Così sono partiti diversi corsi di accuse contro la squadra. I tifosi e il gruppo, con Joao Pedro in prima linea, si sono confrontati alla fine del match.

Cagliari, dura contestazione dei tifosi al termine del match contro il Verona: confronto con la squadra e con Joao Pedro

Il gol di Joao Pedro, segnato in risposta ai precedenti di Barak e Caprari, non è servito a molto. Dal momento che il Cagliari non è riuscito a strappare neppure un punto che sarebbe stato fondamentale per la lotta salvezza. I tifosi, e la curva della squadra sarda, al termine della gara ha rivolto al gruppo di Mazzarri dei cori non di sostegno, per così dire, con frasi come: “Venite sotto la curva”, “andate a lavorare”.

I giocatori, quindi, mentre rientravano negli spogliatoi hanno deciso di raggiungere la curva stessa. Joao Pedro, simbolo e capitano, ha convinto i suoi compagni ad avere un dialogo con i tifosi. “Il confronto è stato civile, non si è andati sopra le righe” – come riferito da ‘DAZN’ – “ma è chiaro che la situazione resta delicata”.