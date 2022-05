Il Chelsea saluta Lukaku: Marotta può esultare, ma c’è un ostacolo

Arrivato per 115 milioni di euro in estate Romelu Lukaku ha deluso le aspettative in casa Chelsea. Il giocatore è in uscita.

La scorsa estate il Chelsea ha sorpreso il mercato italiano ed ha acquistato dall’Inter il centravanti belga Romelu Lukaku. Il calciatore, dopo aver trascinato il club nerazzurro alla vittoria del titolo, è tornato in Premier League, nel club che lo aveva lanciato nel grande calcio.

I campioni d’Europa in carica hanno investito la cifra record di 115 milioni di euro per acquistare il giocatore, ma i primi mesi del giocatore a Londra sono stati infernali. Romelu non si trova nel gioco di Tuchel e pian piano è andato nelle retrovie nelle gerarchie del tecnico tedesco.

Il giocatore, diverse settimane fa, ha rilasciato dichiarazioni che hanno fatto molto discutere ed ora la difficile situazione societaria complica ulteriormente le cose. Il Chelsea e Lukaku sono ormai separati in casa e più volte si è discusso riguardo un possibile quanto clamoroso ritorno all’Inter.

Chelsea, richieste grosse cifre per Lukaku

La situazione però non è semplice e le trattative per Marotta appaiono molto complicate. Secondo quanto riporta Sky Sports UK il futuro del giocatore è deciso, il Chelsea lo venderà a fine stagione.

Lukaku ha realizzato solo 5 reti nel corso di questo campionato, ma il Chelsea non vuole svendere il giocatore e secondo l’emittente inglese Lukaku è valutato ben 75 milioni di euro. Un problema non da poco per l’Inter, che, anche questa estate, dovrà stare mo