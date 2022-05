“Aperti i colloqui”: Juve, svolta per il nazionale di Mancini

La Juve, dopo aver consolidato il posto in Champions League, pensa anche al futuro e alle operazioni da compiere sul mercato

La Juventus, grazie alla vittoria ottenuta contro il Venezia, ha ulteriormente consolidato il proprio posto in Champions League per la prossima stagione. Il gioco dei bianconeri, nel corso dell’intera stagione, è stato però molto criticato. A prescindere dall’ottenimento dei punti in classifica. Si pensa perciò, in casa Juve, anche e già al futuro e al calciomercato che si aprirà in estate.

Dopo aver, con il mercato invernale scorso, portato a Torino l’importante innesto per il reparto offensivo con l’operazione Vlahovic, la Juventus è a caccia del rinforzo per il centrocampo. Ora come ora, quindi, nell’ambiente bianconero, si è alla ricerca di un giocatore anche di esperienza che possa riuscire a collegare al meglio difesa e attacco.

È stato, a tal proposito, più volte fatto il nome di Jorginho. Il centrocampista , classe 1991, è attualmente un giocatore del Chelsea. Il suo contratto è in scadenza nel 2023 ma, almeno per il momento, la possibilità di un eventuale rinnovo sembrerebbe essere ancora in stand-by. La Juve, perciò, monitora la situazione e avvia i colloqui con il suo agente, Joao Santos.

Calciomercato Juve, colloqui avviati con l’agente di Jorginho: il punto della situazione per il regista del Chelsea

A parlare del calciomercato estivo che attende la Juventus e dell’interesse per Jorginho da parte dei bianconeri, è l’esperto di mercato Nicolò Schira. Il giornalista, tramite il proprio profilo ‘Twitter’, ha riferito: “Jorginho può lasciare Chelsea nella finestra estiva di calciomercato. La Juventus ha mostrato interesse e ha aperto i colloqui con il suo agente, Joao Santos. Il regista chiede 3 anni di contratto”.

Lo stesso Schira, già in precedenza, aveva infatti fatto sapere sempre tramite ‘Twitter’ che: “I colloqui, per far sì che Jorginho estenda il suo contratto con il Chelsea sono attualmente in stand-by. Il suo contratto con Blues scade nel 2023 e 2 top club hanno già mostrato interesse con il suo agente (Joao Santos) per la finestra estiva di mercato”.