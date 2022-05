Juventus, un sacrificio per il colpo in difesa: può arrivare dalla Premier

La Juventus pesca in Premier League il difensore centrale del futuro. Agnelli pronto a sacrificare uno dei suoi per convincere il club.

La Juventus di Andrea Agnelli si gode la domenica sera con l’aritmetica qualificazione in Champions League dopo il pareggio tra Roma e Bologna allo stadio Olimpico. Lo 0-0 del posticipo serale del trentacinquesimo turno di Serie A 2021/2022 regala ai bianconeri, insieme al Napoli di Spalletti, un posto per il torneo per club più prestigioso d’Europa.

Ora che per la Champions c’è anche l’aritmetica ed ormai la Juventus non può più lottare per lo scudetto, la dirigenza bianconera butta l’occhio sulla finestra estiva di calciomercato. Andrea Agnelli e Pavel Nedved proveranno a battere la concorrenza per i giovani talenti finiti sulla lista dei desideri?

Calciomercato Juventus, nel mirino Gabriel Magalhaes dell’Arsenal

I calciatori finiti nel mirino di Cherubini sono tanti. La Juventus ha stilato una lunga lista della spesa per provare a lottare su entrambi i fronti il prossimo anno e dare una sterzata decisiva rispetto alla stagione che si avvia verso la conclusione. Con ogni probabilità, il secondo anno di Massimiliano Allegri sulla panchina Juve vedrà nuovi arrivi e tanti calciatori pronti a lasciare il club.

Al netto delle cessioni e degli assi, la Juve pensa anche al mercato in entrata. Con il futuro di Giorgio Chiellini in bilico, i piemontesi hanno messo nel mirino anche Gabriel dos Santos Magalhaes. Come riferisce il portale ‘SportMediaset’, il club bianconero ha aggiunto il nome del classe 1997 sulla propria lista dei desideri. Il difensore centrale dell’Arsenal è tra i profili che i Gunners non vorrebbero sacrificare. Per questo motivo Agnelli è pronto a sacrificare il centrocampista Arthur, che potrebbe essere inserito nella trattativa per convincere il club di Premier League.