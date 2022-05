“La cosa peggiore…”: Lukaku e compagni nel caos, l’annuncio spiazza

Il Chelsea brancola nel buio e le ultime gare certificano il momento difficile vissuto da Lukaku e compagni: Tuchel non si nasconde in conferenza

Il Chelsea non riesce a vincere in Premier League, salvo i tre punti guadagnati con il West Ham. L’ultimo match, disputato contro l’Everton, ha certificato così un risultato amaro per i Blues. Del momento e dello stato d’animo ha perciò parlato lo stesso Thomas Tuchel.

Thomas Tuchel, dopo la sconfitta subita nella giornata di ieri in casa dell’Everton, ha parlato in conferenza stampa. Il momento vissuto dalla squadra, con uno stato d’animo che non è certamente dei migliori, si rispecchia nei risultati che stanno di volta in volta arrivando.

L’Everton ha, infatti, vinto di misura ieri, grazie a un solo gol segnato da Richarlison nel corso del primo tempo. Eccetto la vittoria ottenuta contro il West Ham, il Chelsea ha perciò faticato nelle ultime quattro. Ha perso contro l’Arsenal e ha ottenuto ‘solamente’ un pareggio contro il Manchester United. Di tutto questo ha parlato perciò il tecnico dei Blues.

Chelsea, momento nero per Lukaku e compagni. Tuchel confessa: “È la cosa peggiore che possa capitare”

Thomas Tuchel, quindi, nel post partita di Everton-Chelsea, ha parlato del momento che il suo gruppo e lui stesso stanno vivendo. Una situazione non semplice da affrontare. Nonostante la sconfitta che il Chelsea stava rimediando, poi, il tecnico ha comunque deciso di non far neppure subentrare Romelu Lukaku, incrementando così le voci su un suo possibile addio a fine stagione.

In merito a quanto andato in scena al Goodison Park, Tuchel ha affermato: “Sono molto deluso. È evidente che fatichiamo a mantenere la porta inviolata. Nelle ultime quattro partite non abbiamo subito gol solo contro il West Ham. La situazione è senza dubbio deludente. È la cosa peggiore che possa capitare. Non siamo in grado di a giocare senza commettere grossi errori, ecco perché i risultati non arrivano”.