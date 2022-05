Chelsea-Lukaku, l’episodio fa pensare all’addio: Tuchel svela tutto

Chelsea, occhio all’episodio (l’ennesimo) che può portare alla crisi definitiva con Romelu Lukaku. Arriva la confessione e il retroscena di Tuchel.

Doveva essere la stagione del grande ritorno e della redenzione con la maglia del Chelsea. E invece, il ritorno a Londra di Romelu Lukaku è stato tutt’altro che felice. Poche presenze, pochi gol e tanti problemi (fisici e non).

Tutti indizi ed episodi che lasciano prefigurare e pensare ad un possibile addio da parte dell’ex Inter. Il belga non risulta più nei piani primari dei Blues e la permanenza in panchina di Tuchel non aiuta.

Lo stesso Tuchel che, anche quest’oggi, ha fatto molto pensare circa il futuro di Romelu Lukaku. L’ennesimo episodio in una lunga stagione, dove il bomber fiammingo è passato tra i migliori al mondo del suo ruolo a opaca comparsa di una squadra claudicante anche in campionato.

Chelsea ko con l’Everton, Lukaku resta in panchina: Tuchel spiega tutto

Nel pomeriggio della Premier League, il Chelsea cade contro l’Everton dell’ex Frank Lampard. Una sconfitta cocente per i Blues, inciampati su un brutto errore di Azpilicueta, che ha regalato tre punti fondamentali per le speranze salvezza dei Toffees.

Soprattutto, una gara dove i londinesi hanno avuto grande difficoltà nell’essere pericolosi e offendere la porta degli avversari. E nonostante la situazione di svantaggio, una partita dove Tuchel ha deciso di lasciare in panchina per tutta la gara il bomber Romelu Lukaku.

“Abbiamo solo tre cambi, non potevamo fari altrimenti”, ha spiegato frettolosamente l’ex tecnico del PSG nel post-gara, finito sul banco degli imputati per le scelte tecniche intraprese nella gara contro l’Everton. “Avevamo deciso di sostituire Jorginho“, continua Tuchel, che ha provato a giustificare ulteriormente l’assenza prolungata dell’ex Inter.

Un’assenza che ha fatto discutere anche i tifosi, oltre che la critica sportiva londinese. Il futuro di Lukaku in quel di Stamford Bridge appare sempre più legata ad un filo, in attesa che il calciomercato e l’estate facciano il proprio corso.