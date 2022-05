Fiorentina, brutte notizie in arrivo: l’annuncio dopo il Milan è una batosta

Brutte notizie in casa Fiorentina. La notizia è una vera e propria batosta inaspettata per i piani futuri del presidente Commisso.

Dopo un’importante serie di risultati utili consecutivi, la Fiorentina è reduce da un periodo di forma non proprio ottimale. Tre le sconfitte consecutive, con i viola che molto probabilmente dovranno rinunciare all’Europa League e accontentarsi di un piazzamento in Conference League.

Mentre i tifosi sono giustamente concentrati sul campo, oltre ad essere preoccupati per le voci riguardanti il tecnico Italiano, la proprietà, nella persona del presidente Rocco Commisso, ha un’altra gatta da pelare. Un problema decisamente importante per il futuro del club e per le sue ambizioni.

Il restyling del Franchi, annunciato per il 2026, sembrava cosa fatta, con tappe serrate già definite e ben 95 milioni di euro stanziati. Il Sindaco di Firenze Dario Nardella ai microfoni di TGR Toscana ha però ha lanciato l’allarme legato all’aumento dei prezzi delle materie prime che mette in discussione quanto stabilito fino ad ora: “Ci sono altri 50 milioni di euro che vanno ad integrare il budget per la riqualificazione del Franchi.”

Fiorentina, sul nuovo Franchi aleggia un grosso problema

“Se lo stato però non ci consente questi adeguamenti è un bel problema.” Il Sindaco Nardella spiega infatti come i costi stiano lievitando a causa dell’aumento del prezzo delle materie prime. Un problema che Nardella ci tiene a specificare che non riguarda solo Firenze, ma tutta l’Italia e l’Europa.

“Senza adeguare il budget all’aumento dei prezzi, il PNRR per lo stadio non si può fare. Purtroppo è una questione matematica, non ci sono le condizioni. Senza gli adeguamenti le ditte non lavorano, gli appalti ritardano e l’Unione Europea non ci farà sconti. Siamo di fronte ad un problema nazionale.”