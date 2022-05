Calciomercato Juventus, ritorna l’asse col Barcellona: può succedere a giugno

Movimenti interessanti sull’asse tra Juventus e Barcellona. Questa estate potrebbe arrivare una clamorosa operazione di mercato.

La Juventus di Massimiliano Allegri è riuscita ad ottenere con leggero anticipo il suo obiettivo minimo stagionale. La vittoria contro il Venezia, unita al pari della Roma contro il Bologna, ha fatto si che i bianconeri riuscissero a conquistare quantomeno la quarta piazza. Posizione che vuol dire Champions League.

La matematica qualificazioni alla massima competizione continentale consente quindi alla società di Andrea Agnelli di iniziare a pianificare il mercato estivo con maggior tranquillità. I colpi di gennaio Vlahovic e Zakaria hanno già gettato le basi della nuova Juventus. A questi si aggiungerà anche il difensore Gatti, momentaneamente lasciato al Frosinone.

Accanto al mercato in entrata, la Juventus però dovrà necessariamente fare anche alcune operazioni in uscita. Diversi sono infatti gli esuberi e i giocatori non più funzionali al progetto di Allegri. Accanto a questi non bisogna però dimenticare che potrebbero arrivare offerte economiche tali da ingolosire il club e spingere la dirigenza a cedere calciatori che attualmente non sono tra i partenti.

Juventus, occhio al Barcellona di Xavi: Danilo nel mirino

Come riporta il Mundo Deportivo, il Barcellona starebbe pensando ad un profondo restyling della propria. La stagione non proprio esaltante dei blaugrana, raddrizzata solo dopo il cambio di guida tecnica, impone scelte drastiche sul mercato.

Per questo i catalani sono pronti a fare un pesante mercato che potrebbe coinvolgere anche un calciatore della Juventus: Danilo. Il terzino brasiliano è infatti, assieme all’ex bianconero Cancelo, uno dei principali obiettivi del Barcellona per la difesa. Resta da vedere quanto il club bianconero sia disposta a privarsi di un calciatore che con Allegri ha sempre avuto grande spazio in campo.