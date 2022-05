Milan, che sgambetto ad Allegri: il ritorno di fiamma rovina i piani della Juve

Mossa a sorpresa del Milan, che potrebbe provare a fare uno sgambetto in sede di calciomercato alla Juventus di Allegri.

Il Milan si prepara ad un’estate che sarà di sicuro rovente sotto il punto di vista del mercato. Vincendo lo Scudetto, infatti, per i rossoneri si alzerebbe l’asticella in maniera tale da doversi muovere concretamente per aumentare il livello della rosa a disposizione di Stefano Pioli. Mancano ancora tre partite ed è tutto da decidere, ma i rossoneri hanno ben chiaro quello che sarà il quadro in caso di vittoria del titolo.

E cosi si pensa all’estate, a quelle che potrebbero essere le mosse di mercato. Già diversi nomi sono stati accostati al club rossonero, senza dimenticare quelle che dovranno essere le situazioni da chiarire internamente. Dal rinnovo di Ibra a quello di Leao, con quest’ultimo attenzionato da diversi top club europei.

Milan, occhi puntati su Milinkovic-Savic: sgambetto alla Juve?

C’è un nome che potrebbe rappresentare un vero e proprio ritorno di fiamma per la compagine rossonera. Parliamo di Milinkovic-Savic, che con ogni probabilità lascerà la Lazio al termine di questa stagione. Ci sono gli occhi di Paris Saint Germain e Manchetser United sul giocatore, senza dimenticare la Juventus che lo accoglierebbe a braccia aperta.

C’è, però, la possibilità che anche il Milan si possa rifare sotto come nel 2018. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, infatti, il club rossonero potrebbe tentare nuovamente l’assalto al giocatore della Lazio, di fatto provando a fare un vero e proprio sgambetto alle altre pretendenti, tra cui anche la Juve. Con i soldi che dovrebbe arrivare grazie ad Investcorp, infatti, gli scenari possono essere davvero molteplici.