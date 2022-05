Cagliari-Mazzari, tensione senza fine: c’è l’ennesimo colpo di scena

Dopo le indiscrezioni fuoriuscite, in casa Cagliari non accenna a placarsi la tensione: ennesimo colpo di scena, parla Mazzarri

Il Cagliari ha ufficializzato il passaggio della panchina nelle mani di Alessandro Agostini. Ma il rapporto con Walter Mazzarri, a tre gare dalla fine della stagione, non si è chiuso nel migliore dei modi. Dopo il divorzio con il club sardo, e le ultime indiscrezioni venite fuori, lo stesso ormai ex allenatore rossoblù ha voluto dire la sua.

Come appreso nelle ultime ore, solo dopo una discussione con cui toni si sarebbero eccessivamente elevati, il Cagliari avrebbe deciso in definitiva di sollevare dal suo incarico Walter Mazzarri.

Una storia e un rapporto lavorativo che non si sono certamente chiusi nel migliore dei modi in casa rossoblù. Secondo quanto trapelato sulla conversazione che ci sarebbe stata tra il mister e la società stessa, ha voluto rispondere proprio Mazzarri. Tramite una nota emanata sui canali dell’agenzia ‘ANSA’.

Cagliari, Mazzarri dice la sua in merito a quanto avvenuto con il club: “Mi vedo costretto a smentire categoricamente”

Come rivelato ad ‘ANSA’, Walter Mazzarri ci ha tenuto a chiarire la sua posizione in merito ai malumori registrati con il Cagliari: “Ho letto con stupore le notizie apparse oggi su molti organi di stampa. Notizie con le quali mi vengono attribuite frasi che non mi appartengono. Sono inoltre lesive della mia immagine professionale costruita con serietà e rispetto. In 20 anni di carriera passati tanto in Italia quanto all’estero”.

“Per questo motivo – ha proseguito Mazzarri – mi vedo costretto, mio malgrado, a dover smentire categoricamente le esternazioni sui giocatori. Dichiarazioni che poi mi sono state attribuite. Io voglio ribadire la mia personale stima e il mio profondo rispetto per un gruppo di ragazzi a cui sono molto legato. E voglio riservarmi altresì ogni ulteriore azione nelle sedi opportune nei confronti dei responsabili”.