Pancaro: “Milan, attento alle trappole. Il Cagliari ha ancora un vantaggio”

Giuseppe Pancaro ha parlato in esclusiva ai microfoni di SerieANews.com: dalla lotta Scudetto alla lotta per la salvezza, il pensiero dell’ex terzino tra le altre di Lazio, Milan e Cagliari

Giuseppe Pancaro, ex terzino destro protagonista tra le file della Lazio, così come nel Milan, ha parlato in esclusiva ai microfoni di SerieANews.com. Dalla lotta per lo Scudetto a quella per la salvezza, ecco qual è il pensiero dell’ex calciatore.

Il Milan ha ottenuto una pesantissima vittoria, in ottica Scudetto, contro la Fiorentina e adesso il destino per il titolo sembra essere tutto nelle mani dei rossoneri. A tal proposito, Pancaro ha affermato: “È indubbio che in questo momento il Milan abbia un piccolo vantaggio. Cioè quello, su tre partite, di doverne vincere una e potersi permettere di pareggiarne un’altra. Questo è un vantaggio sicuramente”.

“Però – ha aggiunto – secondo me questo campionato ci ha insegnato che non bisogna dare niente per scontato. Deve stare attento a possibili trappole, perché quest’anno ci sono state tantissime volte dei capovolgimenti di pronostico. Un periodo sembrava che l’Inter l’avesse già vinto, poi il Milan, poi di nuovo l’inter e adesso il Milan. Quindi i rossoneri hanno un piccolo vantaggio sicuramente, però è da giocare”.

Milan, Pancaro sulla gara contro il Verona: “C’è la maturità per poterla vincere. Leao può essere devastante”. Dice la sua anche sul Cagliari

Il Milan, dunque, domenica 8 maggio scenderà in campo contro il Verona al Bentegodi. Pancaro parla così della gara imminente: “Contro il Verona sarà una gara difficile, come lo è stata quella contro la Fiorentina. Perché il Verona, insieme alla Fiorentina appunto, potrebbe essere una lieta sorpresa di questo campionato. Una squadra organizzata, molto fisica, che corre molto, che ti pressa e ti fa giocare con poco tempo per poter fare delle scelte. Giocano in casa loro. Quindi non è assolutamente una partita scontata. Detto questo, in questo momento secondo me il Milan ci arriva però con una maturità tale da poterla vincere“.

L’uomo in più per l’ex terzino sarà uno in particolare: “Un giocatore che da sempre mi ha dato la sensazione di poter spostare gli equilibri, oltre a tanti giocatori che incidono tantissimo come Maignan che ha fatto un campionato straordinario, Tomori, Theo Hernandez, Tonali, secondo me è proprio Rafael Leao. È quello che, in questo momento, quando si accende può essere ed è veramente devastante. Può in qualsiasi momento della partita inventare e creare situazioni favorevoli per il Milan”.

Dando, infine, un rapido sguardo alla zona salvezza, Pancaro ha così parlato del Cagliari. Club sardo dove lui stesso ha militato tra il ’92 e il ’97: “Mi dispiace che il Cagliari sia in questa situazione di classifica. Ma sono purtroppo sono un po’ di anni che, nonostante secondo me abbia un buon organico, poi sta facendo campionati sofferti per potersi salvare”.

“Io penso – ha continuato – che in questo momento sia in grande difficoltà ma ha ancora il vantaggio di potersela giocare. Ha ancora il destino nelle proprie mani. Mancano tre partite, molto poi dipenderà da come finirà Salernitana-Venezia. Però ha ancora, nonostante le grandi difficoltà dell’ultimo periodo, possibilità di poversi salvare. Io spero davvero che riesca a farcela”.