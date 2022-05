Sampdoria, la ‘maledizione’ continua: non c’è pace per Giampaolo

Continuano le grane in casa Sampdoria: non c’è pace per l’allenatore Marco Giampaolo, che ha vinto il derby qualche giorno fa

La Sampdoria ha vinto il derby contro il Genoa qualche giorno fa, tirandosi fuori dall’intricata lotta salvezza. L’impatto di Marco Giampaolo non è stato molto positivo, malgrado sia stato chiamato per rialzare le sorti di una squadra depressa e poco dotata tecnicamente. Tra D’Aversa e l’ex tecnico di Empoli e Milan, infatti, non c’è stato un grandissimo cambiamento.

Ma comunque la Samp è in una posizione di classifica ad oggi molto comoda. La sensazione è che solo la Salernitana possa effettuare una remuntada in zona salvezza, e andrebbe comunque a danneggiare il Cagliari. Le ultime tre giornate dovranno comunque portare dei punti per concludere al meglio la stagione. Anche se probabilmente Giampaolo non potrà puntare su uno dei suoi big.

Sampdoria, infortunio per Sensi: il comunicato

La Samp, sul proprio sito ufficiale, ha diramato il report d’allenamento di oggi. E ha reso noto che Stefano Sensi ha subito un “risentimento muscolare e le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni”. Il centrocampista, di proprietà dell’Inter, continua a subire infortuni a Milano come a Genova. La sua maledizione sembra non avere una fine, nonostante sia andato alla corte di Giampaolo per rilanciarsi di nuovo come uno dei migliori nel suo ruolo.

Sensi era stato anche convocato da Roberto Mancini, ct dell’Italia, per Euro 2020. Un infortunio ha infatti impedito al centrocampista dell’Inter di partecipare alla grande spedizione azzurra. Per il momento, sembra fortemente a rischio la sua presenza per la partita contro la Lazio in programma sabato alle 20:45. Una perdita molto importante visto che Maurizio Sarri vuole la vittoria per conquistare un posto in Europa League e dare battaglia alla Roma fino alla fine per il 5° posto.