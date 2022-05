Inter, Marotta rischia di perdere uno dei migliori: la richiesta spiazza tutti

La precisa richiesta dell’allenatore ha sorpreso Beppe Marotta e l’Inter che adesso dovrà guardarsi dall’assalto di un top club su un suo big

Già nella scorsa settimana, Beppe Marotta ha confermato il buon lavoro svolto da Simone Inzaghi che resterà sulla panchina dell’Inter indipendentemente dai risultati ottenuti. Il tecnico piacentino ha vinto la Supercoppa Italiana, è in corsa per il campionato ed è in finale di Coppa Italia con la Juventus.

La società nerazzurra è soddisfatta del suo operato, che ha permesso di acquistare valore ai calciatori giunti durante la scorsa estate. Uno di questi è sicuramente Denzel Dumfries. L’olandese ha avuto un approccio non semplicissimo con l’Italia ma le sue prestazioni sono lievitate con il passare delle giornate. Con la Roma, il calciatore ‘tulipano’ ha firmato il gol che ha sbloccato la sfida poi non è riuscito a ripetersi con il Bologna, contro cui tutta la squadra ha vissuto una partita grigia, ed infine è rimasto in panchina con l’Udinese. Il suo valore di mercato si è raddoppiato. Le prestazioni lo hanno fatto finire nel mirino di altri club.

Inter, Dumfries ha convinto: al terzino olandese, dopo il Bayern Monaco, pensa il Manchester United

Nell’arco della stagione, Denzel Dumfries ha firmato cinque gol e diversi assist. Un bottino non male che gli ha permesso di acquisire una considerazione crescente nei piani di Simone Inzaghi. Il calciatore è seguito da vari club.

Secondo ‘Tuttosport’, infatti, il laterale olandese giunto all’Inter per 15 milioni di euro, è finito nel mirino del Manchester United. A lui starebbe pensando infatti Erik Ten Hag. Il tecnico, ora all’Ajax ma che da luglio sbarcherà in Premier, lo conosce molto bene e ne ha indicato il nome ai dirigenti dei ‘Reds’. Una richiesta precisa quella dell’allenatore ‘tulipano’. Il cursore destro si è messo in mostra a lungo in Olanda prima di giungere in Serie A.

Il quotidiano torinese rivela che anche il Bayern Monaco ha pensato a Dumfries prima di prelevare Marzaoui dall’Ajax. Come detto, nel frattempo, il valore del nazionale orange è lievitato. La freccia dell’Inter potrebbe valere adesso almeno 30 milioni di euro.