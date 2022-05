Doppia assenza pesante, Allegri deve ammetterlo: chi giocherà col Genoa

Il tecnico della Juventus Allegri presenta la sfida contro il Genoa: due giocatori non potranno essere a disposizione nell’occasione.

Ultima fermata, prima della finale di Coppa Italia. La Juventus approfitterà della prossima sfida sul campo del Genoa (penultimo in campionato a quota 25 punti, a -3 dal Cagliari) per fare le prove generali in vista della gara dell’11 maggio contro l’Inter, che metterà in palio il trofeo. Diversi i giocatori non al meglio da punto di vista fisico a cui il tecnico Massimiliano Allegri dovrà rinunciare domani.

L’elenco, ad esempio, comprende il nome di Danilo a cui il tecnico ha deciso di concedere qualche giorno di riposo. Fuori dalla lista dei convocati pure Luca Pellegrini, uscito malconcio dall’ultima seduta degli allenamenti. “Ha la caviglia in disordine e non sarà a disposizione” le parole dell’allenatore che invece ritroverà Juan Cuadrado e Mattia De Sciglio.

Il colombiano ha ormai smaltito del tutto l’infortunio agli adduttori che lo aveva costretto a saltare i match vinti ai danni del Sassuolo e del Venezia. Con tutta probabilità verrà impiegato dal primo minuto, al posto del brasiliano. Il terzino ex Milan, invece, è guarito dall’affaticamento muscolare accusato nei giorni scorsi e contenderà il ruolo di titolare ad Alex Sandro.

Juventus, nel mirino il Genoa: la conferenza di Allegri

Il mister bianconero ha poi parlato di Fabio Miretti, reduce dall’ottima prestazione fornita nell’ultimo turno di campionato. “È a disposizione e ha possibilità di giocare. Vediamo come sta Arthur e se potrò girarli un po’”. Sicuro l’impiego di Denis Zakaria: “Sono molto contento di lui, è un ragazzo intelligente”.

Allegri, infine, ha difeso Dusan Vlahovic dalle recenti critiche (“può solo migliorare”) spiegando che le scelte riguardanti il reparto offensivo verranno prese soltanto più avanti. Il serbo, Paulo Dybala, Alvaro Morata e Mosse Kean sperano in una maglia da titolare ma non è ancora chiaro su chi, il tecnico, punterà per bucare la retroguardia rossoblù.