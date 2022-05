Juve, Allegri in ansia: infortunio durante l’allenamento, le ultime

La Juventus prepara la sfida con il Genoa in cui Allegri dovrà fare a meno per l’ennesima volta di un giocatore causa infortunio.

Difficile giudicare la stagione 2021/2022 della Juventus. Il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri nelle intenzioni della dirigenza avrebbe dovuto riportare la Vecchia Signora nel giro Scudetto, ma così non è stato e non sono mancate critiche anche importanti, come ad esempio le ultime espresse dall’ex Christian Vieri.

Molto probabilmente le ultime gare in programma saranno decisive per assegnare un voto finale. Che potrebbe essere superiore all’attuale sufficienza se arrivassero il 3° posto in campionato, un miglioramento rispetto alla passata stagione, e la vittoria nella finale di Coppa Italia contro l’Inter.

Chiudere in positivo rappresenterebbe un buon punto di partenza in vista della riscossa, successiva a una parziale rivoluzione estiva, in programma per il 2022/2023. Ma non sarà obiettivo facile né scontato, considerando che in coppa i bianconeri se la dovranno vedere con un’Inter che oggi appare superiore. Anche in campionato il prossimo impegno in casa del Genoa è importante, perché i liguri sono penultimi ma con l’acqua alla gola e daranno il 101%.

Allegri, soprattutto, continua a non essere fortunato sotto il profilo degli infortuni. Un problema che ha afflitto la sua Juventus nel corso dell’intera stagione e che si è ripresentato nella sessione di allenamento di oggi.

Genoa-Juventus, Allegri privo anche di Pellegrini

Come riportato dal Corriere dello Sport, durante la sessione Luca Pellegrini ha rimediato una botta alla caviglia che lo ha costretto a lasciare il campo zoppicando e mette in fortissimo dubbio la sua presenza venerdì.

Il terzino classe 1999 sarebbe dovuto scendere in campo da titolare e invece con ogni probabilità lascerà il posto ad Alex Sandro. Una brutta tegola per Allegri, che aveva appena ritrovato nel gruppo Manuel Locatelli e che in generale ha dovuto convivere con diversi infortuni nel corso dell’intera stagione.

Contro il Grifone, dunque, toccherà ancora ad Alex Sandro. Il brasiliano e il connazionale Danilo opereranno come terzini, con la coppia centrale formata da Bonucci e De Ligt davanti a Szczesny. Bernardeschi e Morata con Dybala al supporto di Vlahovic, in mediana agiranno invece Zakaria e Rabiot. Non bisogna comunque sottovalutare la possibilità che Miretti ottenga nuovamente spazio dopo la prova convincente contro il Venezia.