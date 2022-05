Napoli, doppio colpo dal Bologna: spunta la dichiarazione a sorpresa

Con il ritorno in Champions League il Napoli è pronto a fiondarsi sul mercato. De Laurentiis ha già in mente un doppio colpo interessante.

Il prossimo mercato sarà particolarmente importante per il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Seppur con il rammarico dell’uscita dalla lotta Scudetto, il tecnico Spalletti ha centrato l’obiettivo stagionale, il ritorno in Champions League. La palla adesso passa alla società che dovrà muoversi con intelligenza sul mercato.

Il ditkat di De Laurentiis, ormai è cosa nota, è ridurre il monte ingaggi anche attraverso alcuni sacrifici. Il capitano Lorenzo Insigne è ormai destinato a Toronto e non solo esclusi altri sacrifici importanti per far rientrare il bilancio nei parametri auspicati dal patron. La società però dovrà muoversi anche in entrata per dare a Spalletti una rosa più funzionale.

Come riferito dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli starebbe guardando in casa Bologna. Il nome numero uno sulla lista di Giuntoli è quello del centrocampista Mattias Svanberg. Il contratto in scadenza nel 2023 renderebbe l’acquisto non particolarmente oneroso. Altro nome, sempre dai felsinei, è invece quello del terzino scozzese Aaron Hickey, il quale, punzecchiato in tal senso dai colleghi di Repubblica, non ha lesinato l’ipotesi partenopea nel suo futuro lasciandosi andare ad un “non si sa mai.”

Napoli, pronto il rinnovo per Rrahmani: occhio però a Koulibaly

Sul fronte ‘interno’ c’è da registrare invece un primo abboccamento per il rinnovo di Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro, vera e propria sorpresa in quanto a costanza e rendimento, è in scadenza nel 2024. Il Napoli, visto anche il timido interessamento di alcuni club inglese, starebbe pensando di estendere il suo contratto.

Questo anche nell’ipotesi di un addio di Koulibaly. Il difensore e capitano designato dopo l’addio di Insigne, ha sempre fatto sapere di trovarsi benissimo a Napoli e non ha mai spinto per il trasferimento. Alla soglia dei 31 anni però potrebbe essere il momento dell’ultima occasione, soprattutto se a chiamare è il Barcellona di Xavi in piena rifondazione. Difficile però che De Laurentiis chieda meno di 40 milioni per il senegalese.