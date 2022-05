Napoli, addio Zielinski e colpo di scena: il sostituto dall’Atalanta spiazza

Il Napoli, in questo finale di stagione, valuterà la posizione di Zielinski: possibile l’addio del polacco. Il sostituto ha già un nome.

Finale di stagione senza particolari squilli per il Napoli. Il sogno scudetto è ormai evaporato ed ora alla squadra di Luciano Spalletti non resta altro che provare a restare al terzo posto e respingere l’assalto della Juventus a -1. La dirigenza, dal canto suo, approfitterà di questa parte conclusiva del campionato per valutare la posizione di numerosi elementi della rosa.

Il caso più spinoso riguarda Fabian Ruiz. Lo spagnolo ha il contratto in scadenza nel 2023 e fin qui ha rispedito al mittente le offerte ricevute riguardanti il rinnovo. Sulle sue tracce c’è il Real Madrid e non è quindi da escludere che gli azzurri decidano di venderlo subito così da monetizzare il suo addio ed evitare di perderlo tra un anno a parametro zero.

Occhio inoltre a Piotr Zielinski, spentosi con il passare delle settimane. Il polacco in 39 presenze complessive ha totalizzato 7 gol e 5 assist: il problema, però, è che l’ultima rete (in campionato all’Atalanta) porta la data del 4 dicembre. Da quel giorno in poi il centrocampista è andato incontro a numerose prestazioni negativo, che lo hanno fatto finire indietro nelle gerarchie del tecnico Spalletti.

Napoli, possibile la cessione di Zielinski

Ecco perché, stando a quanto riportato da ‘Calcio Napoli’, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe iniziato a prendere in considerazione l‘idea di cederlo: possibile, in tal senso, l’approdo in Bundesliga dove Zielinski ha diversi estimatori. Il prezzo, intanto, è stato fissato (tra i 40 e i 50 milioni) con il club che ha provveduto anche ad individuare un possibile sostituto.

Si tratta di Mario Pasalic, autore di un’ottima stagione con la maglia dell’Atalanta: 13 reti e 9 passaggi vincenti in 45 apparizioni complessive. La Dea, nella prossima sessione di mercato, andrà incontro ad una vera e propria rivoluzione e di fronte ad una buona offerta potrebbe anche decidere di lasciarlo partire. Work in progress, il Napoli pianifica il futuro.