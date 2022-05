Olimpico commosso, l’episodio sorprende tutti: succede in Roma-Leicester

Indipendentemente dal finale di Roma-Leicester, c’è stato in evento che ha riunito entrambe le tifoserie presenti.

Un meraviglioso Olimpico ha accolto la Roma in occasione della semifinale di ritorno contro il Leicester, gara che definisce il passaggio in finale di Conference League di una delle due formazioni. La squadra di Mourinho vive con trepidazione questa sfida insieme all’ambiente. Si tratta dell’unica squadra che rappresenta ancora l’Italia alle competizioni internazionali.

D’altronde l’allenatore portoghese in occasione della conferenza stampa di presentazione della gara aveva lanciato un appello piuttosto pregnante ai tifosi giallorossi, schierati dalla sua parte fin dal primo giorno.

“Se i tifosi vanno allo stadio per giocare la partita, allora la squadra lo sente. Lo percepisce. Contro il Bodo lo abbiamo sentito, non è stato un 11 contro 11. Tanti romanisti hanno giocato con noi e vogliamo che accada lo stesso col Leicester, perché ciò può fare la differenza”, aveva commentato alla stampa il tecnico e il richiamo è stato ascoltato. Non soltanto dai tifosi…

Roma-Leicester, le tifoserie applaudono Ranieri sugli spalti: momento emozionante

Allo stadio della capitale, infatti, non è accorso soltanto il pubblico di casa oppure gli ospiti dall’Inghilterra, bensì anche un personaggio d’eccezione. Si tratta di Claudio Ranieri, mister che ha scritto pagine di storia giallorossa ma è anche il simbolo del trionfo di un Leicester, diventato poi quasi leggenda per l’impresa in Premier League.

A testimoniare il grande affetto e la grande riconoscenza da ambo le parti è stato un gesto eloquente: i tifosi di entrambe le squadre si sono alzate in piedi per applaudire Ranieri in tribuna e i maxischermo dell’Olimpico hanno focalizzato l’attenzione sul volto del tecnico, che è apparso visibilmente commosso per il tributo ricevuto. Un momento che riassume il valore dello sport e dei suoi protagonisti, al di là del risultato del campo e dell’agonismo tra le due formazioni.