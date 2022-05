Manca sempre meno al fischio di inizio di Roma-Leicester, gara valida per la semifinale di ritorno di UEFA Conference League 2021/2022.

Tutto pronto per il fischio di inizio di Roma-Leicester, match che vale un posto in finale di UEFA Conference League 2021/2022. Alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma, la formazione giallorossa di Josè Mourinho ospita gli inglesi le Foxes di Brendan Rodgers nel match valido per la semifinale di ritorno del torneo.

Il club capitolino è obbligato a vincere per approdare in finale dopo l’1-1 della gara di andata in Inghilterra. L’occasione, per Mourinho, è ghiotta. Il club giallorosso non disputa una semifinale dal 1991. Quella di questa sera può essere l’occasione giusta per invertire il trend e rilanciare la squadra nel panorama internazionale.

Roma-Leicester, le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Lo. Pellegrini, Zaniolo; Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione: Fuzato, Kumbulla, Viña, Spinazzola, Maitland-Niles, Veretout, Diawara, Bove, Felix, El Shaarawy, Carles Perez, Shomurodov.

LEICESTER (4-1-4-1): Schmeichel; Ricardo Pereira, Evans, Fofana, Justin; Tielemans; Lookman, Maddison, Dewsbury-Hall, Barnes; Vardy. Allenatore: Rodgers. A disposizione: Ward, Vestergaard, Castagne, Thomas, Amartey, Soyuncu, Albrighton, Choudhoury, Soumaré, Ayoze Perez, Daka, Iheanacho.