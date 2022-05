Futuro Roma, i tifosi esultano: arriva l’annuncio in diretta

Nel giorno dell’attesa semifinale Roma-Leicester di Conference League, in diretta arriva l’annuncio sul futuro dell’allenatore.

La Roma è l’ultima italiana, per questa stagione, ancora in corsa per un trofeo continentale. La squadra di José Mourinho sfida in casa il Leicester, contro il quale ha pareggiato in Inghilterra per 1-1. La formazione che trionferà approderà in finale di Conference League. Il trofeo è alla sua prima edizione e potrebbe avere meno appeal degli altri, ma in realtà è destinato ad accrescere il proprio valore e divenire un traguardo sempre più ambizioso.

L’Olimpico per l’occasione si è vestito a festa e sugli spalti ci sarà anche un protagonista della storia della Roma e di quella del Leicester, ovvero l’allenatore Claudio Ranieri. Il suo trionfo sulla panchina inglese è nei libri della Premier League, ma difficile credere che il tecnico non sia stasera in favore dei giallorossi.

Ranieri farà il tifo anche per lo stesso José Mourinho, e proprio del futuro del portoghese ha parlato Tiago Pinto poco prima del fischio d’inizio della sfida.

Roma, Tiago Pinto su Mourinho: “È l’uomo giusto”

Ai microfoni di ‘SKY’ è intervenuto Tiago Pinto, general manager della Roma, il quale si è ancora una volta esposto in favore di José Mourinho, che ha senz’altro il merito di aver compattato l’ambiente intorno alla squadra, sebbene molto lavoro ci sia ancora da fare nella progettualità tecnica del gruppo. Sul portoghese Pinto ha dichiarato: “È il leader sportivo giusto per il nostro progetto, il suo lavoro è incredibile. È quello giusto per guidare la Roma”.

Parole che sanno di conferma anche per le prossime stagioni, allontanando dubbi sulla sua permanenza in panchina. D’altronde la moltitudine presente allo stadio Pinto riconosce l’abbia favorita proprio l’atteggiamento di Mou: “Abbiamo lavorato tutta la stagione per questa notte, siamo felici e motivati. È bello vedere tanta gente anche in strada, oggi è la partita più importante della stagione perché vogliamo la finale“.