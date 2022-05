Roma-Leicester, la notizia che non farà piacere a Mourinho

C’è una notizia poco gradevole a Mourinho: questa sera c’è la partita di Conference tra Roma e Leicester

Questa sera la Roma scenderà in campo contro il Leicester nella semifinale di ritorno di Conference League. Una partita che ha più il valore di una finale, visto che al King Power Stadium è finita 1-1 e non c’è più la regola dei gol in trasferta. L’obiettivo dei giallorossi, arrivati a questo punto, è vincere la coppa e arrivare al quinto posto. Servono però i gol degli attaccanti, che stanno vivendo un periodo di magra.

Nel mese di aprile, infatti, quello che ha accusato una flessione più di tutti gli altri è Tammy Abraham. Il centravanti inglese questa sera scenderà in campo da titolare, probabilmente al fianco di Nicolò Zaniolo. Bisogna compensare in qualche modo l’assenza di Mkhitaryan, anche se secondo le parole di Mourinho è impossibile, visto che nella rosa ci sono delle carenze rispetto alle altre big.

Roma, servono i gol di Abraham per la finale

La Roma in Serie A viene da due punti in tre partite, se si considera anche la sfida d’andata a Leicester sono quattro le partite senza vittoria. Molto dipende dalla condizione di Abraham, che nelle ultime otto partite ha segnato soltanto due gol. L’ultima volta in Serie A è stato nel derby contro la Lazio, lo scorso 20 marzo. Nel mezzo, un gol al Bodo Glimt nella giornata dello show di Zaniolo. Insomma, le cose non stanno andando benissimo per il centravanti inglese, che svolge comunque un ruolo fondamentale nell’attacco di Mourinho.

Il lavoro ‘sporco’ di Abraham non passa inosservato. C’è un’azione al King Power Stadium dove difende il pallone e poi scarica con il tacco a ridosso dell’area di rigore. Questo fa capire la caratura di un ottimo giocatore, che tra l’altro in carriera non ha mai segnato al Leicester, come riferito dal Corriere della Sera, in sette partite tra Chelsea, Swansea e Roma.