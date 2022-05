Roma in finale, Mourinho non si trattiene: il gesto lascia tutti senza parole

La Roma è in finale di Conference League! La squadra di Mourinho ha battuto il Leicester 1-0 e ora dovrà superare il Feyenoord: gesto inatteso da parte del portoghese.

È bastato un gol di Abraham alla Roma nella semifinale di ritorno di Conference League contro il Leicester. Una rete dell’inglese per qualificare la squadra alla finalissima. Un traguardo desiderato e sospinto da José Mourinho, che aveva chiesto all’Olimpico di vestirsi a festa e spingere la squadra verso questo importantissimo traguardo.

Il pubblico non ha tradito le aspettative e, con la presenza sugli spalti anche di mister Claudio Ranieri, la Roma ha centrato l’obiettivo.

Il pubblico di casa si è alzato all’unisono con i tifosi ospiti per applaudire l’allenatore che ha segnato il destino storico di entrambe le società. Tuttavia la scena più impattante è stata vista nel finale della gara.

Roma-Leicester, giallorossi in finale: Mourinho scoppia in lacrime

José Mourinho alla fine del match è letteralmente esploso di gioie e in lacrime di felicità. Un’immagine simbolica dello Special One da sempre avvezzo alle grandi sfide e alle grandi ambizioni. Evidentemente la stagione, la prima del portoghese sulla panchina della capitale, non è stata semplice. Si è svolta tra alti e bassi per trovare la quadra della rosa a disposizione, ragion per cui non era facile credere di mantenere sempre viva l’intesa con la piazza e di raggiungere la finale di un trofeo continentale.

Come raccontato ai microfoni di ‘SKY’ dal giornalista Maurizio Compagnoni, l’Olimpico è rimasto di stucco di fronte all’emotività e felicità di José Mourinho e chiaramente ha partecipato alla sua soddisfazione. L’allenatore subito dopo è passato negli spogliatoi, evidentemente per godere del momento insieme alla squadra. Un entusiasmo che andrà preservato e utilizzato nelle ultime gare di campionato ma soprattutto nella finale, che sarà contro gli olandesi del Feyenoord.