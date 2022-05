“Era rigore”: quante polemiche Roma-Leicester, scoppia il caos

Roma-Leicester, semifinale di ritorno di Conference League, è già polemica a causa di un episodio avvenuto nel primo tempo del match.

Comincia con un grido di gioia la gara dell’Olimpico tra Roma e Leicester. Dopo il pareggio del match d’andata in Inghilterra, i giallorossi hanno l’occasione di conquistare la finale di Conference League davanti al proprio pubblico e infatti dopo circa 10′ di gioco sono già avanti rispetto agli avversari.

Il protagonista è stato l’attesissimo Abraham, il quale, a secco ormai da diversi match, è riuscito a invertire la tendenza segnando la rete del momentaneo vantaggio della squadra di Mourinho.

Pellegrini batte un corner ad uscire dalla destra e Abraham stacca dal limite dell’area piccola di rigore. C’è una trattenuta da parte di Ricardo Pereira, ma conta poco perché il vantaggio è dell’attaccante della Roma, che nel frattempo aveva già battuto in rete. Gol!

Roma-Leicester, è polemica: manca un rigore agli inglesi?

L’Olimpico è nettamente in visibilio per come la Roma sta conducendo la gara, tuttavia si scatenano già le polemiche per un episodio, che ha visto protagonista Smalling. “Era rigore”, è questo il grido che si solleva sui social, dopo il contatto sospetto in area di rigore tra Fofana e il difensore della Roma. Il giallorosso ha trattenuto oltremodo il difensore del Leicester, ma per l’arbitro non ci sono stati gli estremi per un calcio di rigore. Nonostante le insistite proteste e polemiche della formazione britannica.

In particolar modo si legge da parte dell’utente Fernando Gasperini: “Rigore non dato al Leicester. Smalling fallo netto”. La sensazione è del tutto condivisa e infatti il pensiero è ribadito anche da altri frequentatori di Twitter in vari botta e risposta. C’è ad esempio il commento più dettagliato di Matti da Dribblare, che scrive: “Rigore grande quanto una casa non dato al Leicester: chissà che cosa dirà Mourinho. Smalling commette un fallo netto su Fofana. Meno male che non c’è il Var. In campionato con il Var da seconda a sesta o settima.