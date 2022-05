Balotelli si mostra con la maglia dell’ex squadra: tifosi impazziti

Mario Balotelli sta vivendo un’ottima stagione in Turchia, ma sui social ha pubblicato uno scatto con la maglia della sua ex squadra: tifosi in delirio.

SuperMario è destinato a essere, in occasione di ogni sessione di calciomercato, uno dei nomi più chiacchierati. D’altronde l’attaccante italiano fa molto poco per evitare che si susseguano indiscrezioni e spesso lancia anche delle vere e proprie provocazioni attraverso i suoi canali social.

Nonostante l’eccellente presente all’Adana Demirspor con il tecnico Vincenzo Montella, qualche giorno fa Balotelli ha dichiarato che sogna di vestire la maglia del Boca Juniors. Il giocatore sarebbe affascinato da un’avventura oltreoceano, seguendo le orme di Daniele De Rossi, che ha concluso la sua carriera professionale proprio nella squadra argentina.

“Mi piace il Boca Juniors. Mi piacerebbe giocare lì un giorno. Se mi chiama Riquelme ci vado subito”, le parole dell’attaccante a ‘ESPN Argentina’, ma sui social ha strizzato l’occhio al Marsiglia.

Balotelli posta una foto con la maglia del Marsiglia: i tifosi in visibilio

Attraverso il proprio profilo Instagram Mario Balotelli ha condiviso un fotomontaggio di sé con la maglia del Marsiglia, taggando il club francese e mettendo anche dei cuori azzurri sotto l’immagine. I tifosi subito sui social hanno ricondiviso la foto dell’italiano, dimostrandogli l’affetto che ancora provano per lui. Un utente, ad esempio, ha scritto chiaramente: “Balotelli ci manchi tantissimo” con delle emoticon tristi.

Al momento non circolano novità su un ritorno a Marsiglia del giocatore, sebbene si stia invece parlando di un rientro in Italia alla stregua di Montella. Nel loro sodalizio turco l’allenatore e l’attaccante hanno dimostrato di essere in grande fase di rilancio e la Serie A continua a essere un riferimento per entrambi. L’estate non è ancora iniziata e sarà lunga: occhio ai post di Balotelli, che raramente sono casuali… sarà per questo che i tifosi del Marsiglia già hanno ripreso a sognare.