Napoli, annuncio a sorpresa del presidente: De Laurentiis spiazzato

Importanti dichiarazioni giungono in casa Napoli da parte del presidente del club per il terzino sinistro, di cui gli azzurri sono alla ricerca ormai da una stagione.

È ben noto che al Napoli di Aurelio De Laurentiis manchi da tempo una pedina per definire l’organico del tutto completo. Si tratta di un terzino sinistro che possa fungere sia da titolare che da sostituto, di modo tale da dare respiro ai giocatori attualmente in rosa. La necessità diventerà ancora più impellente in estate, poiché Faouzi Ghoulam lascerà l’azzurro a parametro zero.

Il terzino algerino è stato importantissimo negli anni di crescita europea degli azzurri. Tuttavia, diversi infortuni ne hanno impedito l’impiego con maggiore costanza. Perciò la società non ha gli strumenti per poter rinnovare ancora il suo contratto.

Da qui, il Ds Giuntoli ha studiato insieme al suo staff diversi nomi e il preferito è sicuramente Mathias Olivera del Getafe.

Napoli-Olivera, parla il presidente del Getafe: “È affascinato dagli azzurri”

Napoli e Getafe sono a lavoro da tempo per l’affare, al punto che Olivera per qualche giorno si è pensato potesse trasferirsi in azzurro già a gennaio. L’accordo però non è stato trovato e il giocatore concluderà la stagione in Liga. Nelle ultime settimane i contatti sono ripresi con qualche difficoltà nel far coincidere domanda ed offerta, perciò il Napoli ha cominciato a considerare anche altre possibilità, sebbene l’uruguaiano resti la più accattivante.

A chiarire gli scenari presenti è stato Angel Torres, presidente del Getafe, che ha commentato la trattativa ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’: “Mathias Olivera è affascinato dal Napoli e dalla Champions. A fine stagione ne parleremo, perché ora pensiamo alla salvezza. Se poi il Napoli vuole accelerare l’affare, allora paga la clausola e lo chiude subito”.