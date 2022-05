Lotta scudetto, salti di gioia per Marotta: la notizia fa esultare i tifosi

Marotta ed i tifosi dell’Inter hanno fatto i salti di gioia per una notizia che è arrivata in queste ultime ore.

Con il successo per 1-2 contro l’Udinese, l’Inter ha dato una forte risposta al campionato. I nerazzurri, infatti, alle ore 17.59 erano a cinque punti dalla vetta, visto che il Milan aveva vinto contro la Fiorentina con il gol di Leao. I nerazzurri, però, hanno iniziato alla grande il match contro i friulani, considerando che al 40’ già erano sul doppio vantaggio.

La ‘Beneamata’ ha sofferto un po’ nella seconda frazione di gara il ritorno dell’Udinese, che è riuscita a dimezzare lo svantaggio con Pussetto, ma poi è riuscita a portare a casa tre punti fondamentali per continuare ancora la lotta scudetto. La corsa per il titolo dell’Inter riprenderà venerdì a San Siro contro l’Empoli di Andreazzoli.

La sfida del Meazza, almeno sulla carta, sembra già scritta in favore dell’Inter, visto anche che i toscani, grazie al pareggio di ieri sera tra Atalanta e Salernitana, sono aritmeticamente salvi. I nerazzurri contro l’Empoli hanno anche l’occasione di mettere pressione al Milan, considerando che i rossoneri giocheranno domenica sera in trasferta contro il Verona.

Inter, salti di gioia per Marotta: contro l’Empoli ci sarà Barella

Proprio per il match contro i toscani ci sono delle importanti novità per Simone Inzaghi. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, Nicolò Barella ci sarà contro l’Empoli. Il centrocampista aveva riportato una forte contusione contro l’Udinese, ma nella giornata di oggi si è allenato con il resto del gruppo. Se il centrocampista giocherà contro la squadra di Andreazzoli, Bastoni, invece, molto probabilmente non ci sarà.

Il difensore, che già non ha giocato contro il Bologna e l’Udinese, che sarà risparmiato per la finale di Coppa Italia contro la Juventus. Contro i toscani, quindi, Simone Inzaghi schiererà ancora dal primo minuto Federico Dimarco. I tifosi dell’Inter sperano che Bastoni giocherà contro la ‘Vecchia Signora’, considerando che è stato uno dei migliori in questa stagione.