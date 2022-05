“Glielo dico sempre…”: Vlahovic, la rivelazione di Allegri sorprende i tifosi

Max Allegri commenta la sconfitta contro il Genoa e svela un retroscena sull’ultima settimana di Dusan Vlahovic.

Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’ nell’immediato post partita di Genoa-Juventus. Il tecnico bianconero ha rilasciato una intervista in diretta tv. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni: “La cosa che dispiace è la sconfitta. Abbiamo avuto tante occasioni, ma il calcio è così. Gestione degli ultimi minuti? Oggi c’è stato un momento in cui il Genoa era in difficoltà. Non siamo mai andati in controllo della gara per gestire il ritmo della partita. Alla fine avevo tutti giocatori da contropiede. Le partite non puoi giocarle sempre a 100 all’ora o a 20 all’ora. Bisognerebbe gestire e giocare con più serenità”.

E prosegue commentando la prestazione di Moise Kean: “Sta bene fisicamente ed ha una gamba importante. Lui da esterno attacca bene la porta, spalle alla porta ha un pochino di difficoltà. Lui può fare anche meglio il centravanti, sta facendo bene ed è cresciuto molto. Sono contento di quello che sta facendo”.

Juventus, Allegri a ‘DAZN’: retroscena su Vlahovic

Il tecnico bianconero commenta Miretti e Vlahovic: “Non so se giocherà mercoledì, ma ha giocato palle importanti oggi. Sa giocare a calcio, spero abbia più possibilità di giocare. Ha una tranquillità che difficilmente vedi ad altri della sua età. Vlahovic? Stasera ha fatto una bella partita, è stata una delle migliori nelle ultime. Va cercato un po’ di più con i centrocampisti. Deve stare più sereno, glielo dico tutti i giorni. Ci sono momenti in cui non si fa gol, ma l’importante è la prestazione. Non si deve abbattere se non fa gol, lui si mette sempre a disposizione. La sfida con Vlahovic sui tiri in porta? L’ho vinta io all’ultimo (ride, ndr)”.

E conclude su Dybala: “Stasera mi è dispiaciuto perdere, saremmo andati al terzo posto. Dybala all’Inter? Non ci influenza. La sua prestazione è stata buona nel secondo tempo. Le sue prestazioni crescono sempre. Mi fa ben sperare”.