Genoa-Juventus, Allegri al centro delle polemiche: tifosi delusi sui social

Il primo tempo di Genoa-Juventus trascina di nuovo Massimiliano Allegri al centro delle polemiche: i tifosi sono delusi sui social.

Il primo tempo di Genoa-Juventus è finito da pochi minuti. Allo stadio Luigi Ferraris di Marassi, a Genova, l’anticipo serale della trentaseiesima giornata di Serie A è fermo sullo 0-0. Il pareggio, al momento, non fa sorridere i tifosi della Juve che, al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco, si sono riversati sui social network.

Il motivo? Criticare aspramente le scelte di Massimiliano Allegri, allenatore del club bianconero, e l’operato di alcuni calciatori schierati in campo dal primo minuto. Non è la prima volta che il tecnico Juve viene pizzicato dai tifosi.

Genoa-Juventus, dure critiche contro Allegri

Le decisioni dell’allenatore della Juventus, infatti, spesso finiscono nel mirino dei supporters piemontesi. Stavolta alcuni tifosi non hanno gradito le giocate messe in scena durante il primo tempo lontano dalle mura amiche. Anche Dusan Vlahovic, colpo del calciomercato invernale, è risultato essere troppo isolato e poco pericoloso per la difesa del club rossoblù.

Il centravanti ex Fiorentina, infatti, è rimasto imbrigliato tra le maglie dei difensori avversari. Per alcuni, però, la colpa della prestazione di Vlahovic è di Max Allegri. Non a caso, infatti, su ‘Twitter’ sono apparsi numerosi post a tal proposito: “Allegri ha distrutto Vlahovic ed il mio fantacalcio”, scrive un utente. Statistiche alla mano, Dusan Vlahovic è stato decisamente poco pericoloso nel primo tempo. Chissà che non possa fare di meglio nei secondi quarantacinque minuti di gioco…