Inter, la notizia che farà sorridere Inzaghi: il top entra tra i migliori

Dopo la vittoria della sua Inter contro l’Empoli, per Simone Inzaghi c’è un’altra bella ottima notizia che arriva dal match di oggi.

Da pochi minuti è termianta la gara l’Inter e l’Empoli con il risulato di 4-2 a favore dei padroni di casa. I toscani, molto a sorpresa, dopo 28 minuti sono riusciti a portarsi sul doppio vantaggio con le reti di Pinamonti ed Asllani. I nerazzurri, dopo qualche minuto sotto shock, accorciano le distanze al 40’ con l’autogol di Romagnoli su un cross innocuo di Dimarco.

Una volta dimezzato lo svantaggio, l’Inter prende coraggio e attacca in maniera forsennata. I nerazzurri, infatti, prima sfiorano il gol con un tiro a volo di Barella, poi riescono a pareggiare con Lautaro Martinez, su assist di Calhanoglu. Negli ultimi istanti del primo tempo a referto va anche la conclusione di Perisic respinta da Vicario.

La ‘Beneamata’ comincia la ripresa in maniera forsennata, ma trova un bravissimo Vicario che riesce a salvare i suoi con un paio di parate. Il portiere toscano, però, deve arrendersi al 65’ un’altra volta a Lautaro Martinez. L‘Inter ha poi chiuso la gara con la rete di Sanchez nei minuti di recupero. Ma, oltre alla vittoria sui toscani, per Simone Inzaghi c’è un’altra ottima notizia.

Inter, c’è un’altra bella notizia per Inzaghi: Calhanoglu raggiunge Maicon e Lukaku nella classifica nerazzurra degli assist

Secondo quanto riportato da ‘OptaPaolo’, infatti, Hakan Calhanoglu è uno dei tre giocatori nerazzurri ad aver fornito ai propri compagni ben 11 assist vincenti nello stesso campionato nelle ultime 15 stagioni della Serie A. Il turco ha eguagliato il record di due giocatori che sono entrati nella storia dell’Inter: Maicon nel 2009/10 (anno del triplete) e Lukaku nella stagione scorsa.

Calhanoglu, arrivato a parametro zero la scorsa estate dal Milan per sostituire Eriksen, è riuscito a diventare uno dei perni della squadra allenata da Simone Inzaghi. Dopo il successo con l’Empoli, e in attesa del match di domani dei rossoneri a Verona, l’Inter è tornata in vetta alla classifica e i tifosi nerazzurri sperano che il turco possa continuare a dare una mano per vincere di nuovo il campionato.