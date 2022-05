Juve, Allegri ed Agnelli sorpresi: decisione improvvisa, svolta sul mercato

Arriva la svolta per la Juve di Max Allegri. La notizia fa esultare anche il presidente Andrea Agnelli in vista della prossima estate.

Per la Juve i prossimi saranno mesi di costruzione, in vista di quella che sarà la prossima stagione. Un periodo di tempo dove la dirigenza dovrà comporre quella che sarà la squadra del futuro ma, a differenza degli scorsi anni, ci saranno paletti molto stringenti soprattutto per quanto riguarda l’aspetto economico. Vietato lasciarsi andare ad operazioni di mercato troppo costose, visto che il club deve rientrare in alcuni limiti economici dai quali non si scappa.

Anche l’arrivo di Vlahovic ha contribuito a rendere ancora più stringenti quelli che saranno i criteri di valutazione per quanto riguarda i prossimi acquisti. Molto dipenderà anche dalle cessioni e dunque dalle entrare che arriveranno dai giocatori bianconero che lasceranno Torino. Sotto questo punto di vista arrivano delle buone notizie proprio per Andrea Agnelli, ed al contempo anche per Max Allegri.

Juve, Conte pronto ad anticipare il riscatto di Kulusevski

Uno dei giocatori che ha già lasciato Torino (anche se ufficialmente in via temporanea) è Dejan Kulusevski. Poco spazio in bianconero e tante difficoltà nell’integrarsi in un sistema come quello di Allegri, l’ex giocatore del Parma è praticamente rinato al Tottenham dove Antonio Conte è riuscito a dargli non soltanto fiducia, ma anche la possibilità di esaltare le sue qualità.

Ecco perchè, come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, gli spurs stanno pensando di anticipare il riscatto del giocatore svedese. Il prestito è valido fino al 2023, ma il Tottenham sta ben pensando di anticipare la chiusura dell’operazione pagando alla Juventus i 35 milioni del riscatto. Una notizia che ovviamente fa esultare Agnelli, che avrà incassi in più per la prossima estate.