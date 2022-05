“Vlahovic sorride meno”: Juve, spunta un nuovo problema per Allegri

Un nuovo problema per Max Allegri. Dusan Vlahovic sorride meno, ed il motivo sta facendo preoccupare i tifosi della Juve.

In casa Juventus si fanno i conti con una stagione non particolarmente esaltante, ma che ha comunque portato al raggiungimento di un traguardo importante come il piazzamento Champions. Basta questo? Ovviamente no, considerando che fino allo scorso anno il club aveva come obbiettivo quello di vincerla la coppa dalle grandi orecchie. Ed allora servirà lavorare bene (anche sul mercato) per costruire una rosa che soddisfi a pieno le esigenze di Max Allegri.

L’addio di Cristiano Ronaldo ad inizio anno non è stato semplice da digerire per molti. La Vecchia Signora, però, si è rifatta durante la stagione con l’arrivo di un bomber come Dusan Vlahovic. Su di lui c’erano gli occhi di tanti top club europei, ma alla fine ci ha pensato Andrea Agnelli e fare il passo decisivo e regalare un colpo importante a tutta la piazza bianconera.

Juve, Vlahovic sorride meno: cosa sta succedendo

Certo, per vedere il miglior Vlahovic bisognerà aspettare ancora qualche tempo. Si, perchè il periodo di ambientamento per l’ex attaccante della Fiorentina si sta rivelando più lungo del previsto, ed il bomber sta addirittura trovando delle problematiche anche nella ricerca del gol.

“Sorride meno“: scrive oggi il ‘Corriere della Sera’, facendo riferimento anche al cambio durante la partita giocata dalla Juventus contro il Verona. “Il serbo perplesso per il cambio e poco sostegno”, ha scritto ancora il quotidiano. Insomma, una situazione abbastanza spinosa e toccherà allo stesso Allegri riportare sul binario giusto il prima possibile. E’ chiaro ed evidente quanto sia importante Vlahovic per il futuro della Juventus, dovrà assumerne consapevolezza anche lo stesso giocatore.